Complexo Swift recebe maior edição da história do Rio Preto Tech Summit nesta semana

Conteúdo patrocinado por APETI

A maior edição da história do Rio Preto Tech Summit será realizada na próxima semana, consolidando São José do Rio Preto como um dos principais polos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do interior paulista. Nos dias 5 e 6 de agosto, o Complexo Swift receberá uma programação voltada à tecnologia, inteligência artificial, transformação digital, empreendedorismo e novos negócios, reunindo empresários, executivos, investidores, profissionais do setor, pesquisadores, estudantes e representantes do poder público.

Antes da abertura oficial, a organização promove, na noite de terça-feira (4), um coquetel para autoridades, patrocinadores, apoiadores, parceiros e convidados. O encontro marca o lançamento institucional da edição 2026 e reunirá lideranças empresariais, representantes do poder público e integrantes do ecossistema regional de inovação.

Organizado pela APETI (Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação), o Rio Preto Tech Summit chega à edição deste ano com uma estrutura significativamente maior. A feira de negócios passou de aproximadamente 1 mil metros quadrados para 3 mil metros quadrados, enquanto o número de empresas expositoras mais que dobrou, saltando de cerca de 30 para mais de 70. A expectativa é receber aproximadamente 5 mil participantes durante os dois dias de evento.

Desde sua criação, o Rio Preto Tech Summit já reuniu mais de 10 mil participantes, contou com mais de 400 empresas expositoras e movimentou mais de R$ 100 milhões em negócios, números que refletem o crescimento do evento e sua relevância para o fortalecimento do ecossistema de inovação do interior paulista.