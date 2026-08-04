Complexo Swift recebe maior edição da história do Rio Preto Tech Summit nesta semana
Evento promovido pela APETI acontece nos dias 5 e 6 de agosto com estrutura ampliada e expectativa de reunir cerca de 5 mil participantes
Conteúdo patrocinado por APETI
A maior edição da história do Rio Preto Tech Summit será realizada na próxima semana, consolidando São José do Rio Preto como um dos principais polos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do interior paulista. Nos dias 5 e 6 de agosto, o Complexo Swift receberá uma programação voltada à tecnologia, inteligência artificial, transformação digital, empreendedorismo e novos negócios, reunindo empresários, executivos, investidores, profissionais do setor, pesquisadores, estudantes e representantes do poder público.
Antes da abertura oficial, a organização promove, na noite de terça-feira (4), um coquetel para autoridades, patrocinadores, apoiadores, parceiros e convidados. O encontro marca o lançamento institucional da edição 2026 e reunirá lideranças empresariais, representantes do poder público e integrantes do ecossistema regional de inovação.
Organizado pela APETI (Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação), o Rio Preto Tech Summit chega à edição deste ano com uma estrutura significativamente maior. A feira de negócios passou de aproximadamente 1 mil metros quadrados para 3 mil metros quadrados, enquanto o número de empresas expositoras mais que dobrou, saltando de cerca de 30 para mais de 70. A expectativa é receber aproximadamente 5 mil participantes durante os dois dias de evento.
Desde sua criação, o Rio Preto Tech Summit já reuniu mais de 10 mil participantes, contou com mais de 400 empresas expositoras e movimentou mais de R$ 100 milhões em negócios, números que refletem o crescimento do evento e sua relevância para o fortalecimento do ecossistema de inovação do interior paulista.
Estrutura ampliada e programação diversificada
A programação será distribuída em quatro ambientes no Complexo Swift. As palestras magnas acontecerão no Teatro Paulo Moura, enquanto a feira de negócios ocupará o Graneleiro, reunindo empresas, startups e parceiros que apresentarão soluções, produtos, serviços e tendências voltadas ao mercado de tecnologia e inovação.
Além da feira, o evento contará com o Auditório da Feira, a Sala Produto & Venda e a Sala Tech, espaços destinados a palestras, painéis, apresentações técnicas, demonstrações de soluções e cases empresariais.
No palco principal, o primeiro dia terá palestras de Martha Gabriel, que abordará o tema Inovação pelo Mundo; Renato Grau, com Futurismo e Transformação Digital; Daniela Klaiman, que apresentará Tradução do Cenário Digital; e Tony Ventura, encerrando a programação com O que vem por aí....
Já no segundo dia, os destaques serão Borja Castelar, com a palestra Power Skills; Diogo Cortiz, que discutirá os impactos do avanço tecnológico; e Marcos Piangers, responsável pelo encerramento do evento com a palestra O Futuro é Humano.
Paralelamente, o Auditório da Feira receberá especialistas, empresários e representantes de empresas e instituições para debates sobre inteligência artificial, cibersegurança, inovação, mobilidade, gestão, educação, franchising, empreendedorismo, transformação digital e a participação das mulheres na tecnologia. A Sala Produto & Venda concentrará conteúdos voltados às áreas de marketing, vendas, inovação, finanças e estratégias comerciais, enquanto a Sala Tech será dedicada a apresentações técnicas e demonstrações direcionadas aos profissionais do setor.
Para o presidente da APETI, João Paulo Rodrigues, a ampliação da estrutura acompanha a evolução do próprio evento. "A ampliação da feira é um movimento natural diante do crescimento do evento. A estrutura ampliada fortalece o ambiente de inovação e amplia as oportunidades para geração de negócios, networking e compartilhamento de conhecimento entre empresas, profissionais, investidores e estudantes", afirma.
Com uma programação diversificada, ambiente favorável à geração de negócios e participação de especialistas de referência nacional e internacional, o Rio Preto Tech Summit reforça o protagonismo de São José do Rio Preto no cenário da inovação e da tecnologia, conectando conhecimento, empreendedorismo e desenvolvimento regional.
Rio Preto Tech Summit 2026
Quando: 5 e 6 de agosto
Onde: Complexo Swift – São José do Rio Preto
Programação: Palestras magnas, feira de negócios, painéis, apresentações técnicas e networking.
Inscrições e programação completa: www.rpts.com.br
WhatsApp: (17) 98157-9569