Como a Síndrome da Fadiga Crônica pode afetar a sua vida

Conteúdo patrocinado por Julio Palazzo de Mello

A Síndrome da Fadiga Crônica (SFC) é uma condição complexa e debilitante, caracterizada por um cansaço intenso que persiste por mais de seis meses, não melhora com o repouso e compromete a rotina diária. Além da fadiga, os pacientes frequentemente apresentam uma série de sintomas que estão diretamente ligados a desequilíbrios hormonais e metabólicos. Entre os principais sintomas, temos:

Fadiga persistente e falta de energia → relacionadas a alterações no cortisol, hormônio da suprarrenal que regula a resposta ao estresse e o metabolismo energético.

Dificuldades de memória e concentração ("névoa mental"), além da redução do estímulo sexual → associadas ao desequilíbrio de cortisol e DHEA, além da queda de neurotransmissores modulados por esses hormônios, como a testosterona.

Distúrbios do sono (insônia ou sono não reparador) → frequentemente ligados à baixa de melatonina, essencial para a regulação do ciclo circadiano, com sintomas de dificuldade para iniciar o sono, pesadelos frequentes ou mesmo sudorese noturna.

Dores musculares e articulares → relacionadas à redução da testosterona e do DHEA, hormônios que participam da recuperação muscular e do controle da inflamação.

Ansiedade, irritabilidade e depressão → influenciadas por alterações no cortisol, serotonina (modulada pela melatonina), noradrenalina, dopamina e hormônios sexuais.

Baixa imunidade e infecções recorrentes → associadas ao desequilíbrio do cortisol e do DHEA, que modulam a resposta imunológica.

Sensibilidade aumentada à dor e enxaquecas → relacionadas à desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal e ao desequilíbrio de neurotransmissores.

Alterações de peso e metabolismo lento → ligadas ao mau funcionamento dos hormônios da tireoide (T3 e T4), fundamentais para o gasto energético, e à alteração nos índices da grelina, que regula o balanço energético a curto prazo.

O MÉDICO NUTRÓLOGO é fundamental no tratamento da SFC porque investiga essas alterações de forma ampla, solicitando exames laboratoriais específicos e integrando o diagnóstico clínico ao perfil hormonal de cada paciente. Entre as diversas estratégias terapêuticas avançadas, destaca-se o uso dos POLIPEPTÍDEOS MODULADORES HORMONAIS INJETÁVEIS, que atuam regulando a produção e a sensibilidade aos hormônios, equilibrando o funcionamento das glândulas endócrinas e promovendo melhora da energia, da disposição, da regulação do sono, da recuperação muscular mais eficiente, do equilíbrio emocional e, principalmente, mental.

Com esse acompanhamento, o tratamento da SÍNDROME DA FADIGA CRÔNICA torna-se mais efetivo, pois não apenas alivia os sintomas, mas busca corrigir as causas bioquímicas do problema, oferecendo, por meio do nutrólogo, uma abordagem personalizada e inovadora.

Fica a dica!

Dr Julio Palazzo de Mello

Médico Nutrólogo

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