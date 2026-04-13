Comida di Buteco 2026 movimenta Rio Preto até 3 de maio com novidades e sabores criativos

Conteúdo patrocinado por Comida di Buteco

O público de São José do Rio Preto e região tem até o dia 3 de maio para aproveitar mais uma edição do tradicional Comida di Buteco, que começou em 10 de abril e já movimenta bares com receitas inéditas, clima descontraído e participação ativa dos consumidores.

Em um ano marcado pelo clima de Copa do Mundo, o concurso ganha ainda mais conexão com a identidade nacional. Assim como no futebol, o brasileiro se reúne para torcer, celebrar e compartilhar momentos — e poucos lugares representam tão bem esse espírito quanto o buteco. É nesse ambiente informal, acolhedor e cheio de personalidade que a brasilidade se expressa de forma autêntica, unindo tradição, sabor e convivência.

Mais do que um evento gastronômico, o Comida di Buteco se consolida como um movimento nacional que valoriza a cultura dos bares de raiz e o empreendedorismo familiar. Em 2026, o concurso acontece simultaneamente em cerca de 50 municípios brasileiros, reunindo quase 1.200 estabelecimentos e convidando o público a vivenciar, na prática, a tradição botequeira.