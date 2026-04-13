Comida di Buteco 2026 movimenta Rio Preto até 3 de maio com novidades e sabores criativos
Concurso reúne bares da região, aposta em verduras como tema e reforça a cultura dos butecos no Brasil
Conteúdo patrocinado por Comida di Buteco
O público de São José do Rio Preto e região tem até o dia 3 de maio para aproveitar mais uma edição do tradicional Comida di Buteco, que começou em 10 de abril e já movimenta bares com receitas inéditas, clima descontraído e participação ativa dos consumidores.
Em um ano marcado pelo clima de Copa do Mundo, o concurso ganha ainda mais conexão com a identidade nacional. Assim como no futebol, o brasileiro se reúne para torcer, celebrar e compartilhar momentos — e poucos lugares representam tão bem esse espírito quanto o buteco. É nesse ambiente informal, acolhedor e cheio de personalidade que a brasilidade se expressa de forma autêntica, unindo tradição, sabor e convivência.
Mais do que um evento gastronômico, o Comida di Buteco se consolida como um movimento nacional que valoriza a cultura dos bares de raiz e o empreendedorismo familiar. Em 2026, o concurso acontece simultaneamente em cerca de 50 municípios brasileiros, reunindo quase 1.200 estabelecimentos e convidando o público a vivenciar, na prática, a tradição botequeira.
Novidades
Entre as novidades desta edição está o tema “verduras”, que desafia os bares participantes a explorarem criatividade e técnica a partir de ingredientes simples e versáteis. A proposta abre espaço para releituras e combinações inusitadas, mantendo a essência da cozinha de raiz e trazendo novos sabores para o público.
Apesar do clima leve e festivo, o concurso segue critérios bem definidos. Público e jurados avaliam os estabelecimentos com notas de 1 a 10 em quesitos como petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida, sendo o prato o principal responsável pela pontuação. Ao final da etapa local, os vencedores avançam para a fase nacional, que elegerá o melhor buteco do Brasil.
Na região de Rio Preto, o circuito reúne bares tradicionais e novos participantes, formando um roteiro diverso que inclui casas como 7 Copas, All Stars Sports Bar, Bar da Vilma, Bar do Cidinho, Bar do Pirata, Boteco do Marcinho, Brasaria Empório e Grill, Buteco Du Gaúcho, Espetaria Santa Felicidade, Fidelis Bar da Sombra, Gambófa, Gato Guerreiro Bar e Jogos, Oiti Butiquim, Santo Espeto Garagem, Scotch and Beer e Toca do Peixe, além de estabelecimentos em cidades vizinhas como Mirassol e Bady Bassitt.
Sobre o Comida di Buteco
Criado no ano 2000, em Belo Horizonte, o Comida di Buteco nasceu com o objetivo de resgatar os butecos familiares e valorizar a cozinha brasileira de raiz. Desde então, se transformou em um dos maiores concursos gastronômicos do país, impulsionando pequenos negócios, gerando empregos e fortalecendo a economia local.
Até o dia 3 de maio, a proposta é simples: escolher um bar, experimentar o petisco concorrente e participar da votação. Mais do que eleger os melhores sabores, o evento convida o público a percorrer a cidade e descobrir, em cada mesa, um pouco da identidade e da cultura brasileira.
Confira a lista completa de bares participantes:
São José do Rio Preto
· 7 Copas
· All Stars Sports Bar
· Bar da Vilma
· Bar do Cidinho
· Bar do Pirata
· Bar e Mercearia JS
· Bom Bar - Bar do Marquinho
· Boteco do Marcinho
· Brasaria Empório e Grill
· Buteco Du Gaúcho
· Espetaria Santa Felicidade
· Fidelis Bar da Sombra
· Fino Sabor
· Gambófa
· Gato Guerreiro Bar e Jogos
· Oiti Butiquim
· Santo Espeto Garagem
· Scotch and Beer
· Toca do Peixe
Mirassol
· Bar do Rubinho
· Empório do Caboclo
Bady Bassitt
· Bãopadaná
Serviço
Comida di Buteco 2026
Quando: de 10 de abril a 3 de maio de 2026
Instagram: @_comidadibuteco
Site: www.comidadibuteco.com.br