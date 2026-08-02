Cegente realiza Summit 2026 e reúne grandes nomes da liderança para discutir o futuro dos negócios

Conteúdo patrocinado por Cegente

Em um mercado marcado por rápidas transformações, desenvolver líderes preparados para tomar decisões, inspirar equipes e conduzir negócios tornou-se um dos principais desafios das organizações. É com esse propósito que o Cegente, organização com mais de duas décadas de atuação no desenvolvimento de pessoas, lideranças e empresas, realiza, no dia 15 de setembro, em São José do Rio Preto, o Cegente Summit 2026.

Idealizado por Ana Carolina Verdi Braga, Adriana Neves e Daniel Rodrigues, o encontro reunirá empresários, gestores, líderes e profissionais em um dia de conteúdos voltados à liderança, estratégia, inovação, desenvolvimento humano e alta performance.

Experiência que deu origem ao Summit

Ao longo de sua trajetória, o Cegente consolidou sua atuação por meio de programas de desenvolvimento, treinamentos, formações e experiências voltadas à liderança, gestão de pessoas, cultura organizacional, vendas e desenvolvimento empresarial. O Summit representa a evolução desse trabalho, reunindo em um único evento especialistas reconhecidos nacionalmente para compartilhar conhecimento, provocar reflexões e apresentar ferramentas aplicáveis ao dia a dia das organizações.

Mais do que uma sequência de palestras, a proposta é proporcionar uma jornada de desenvolvimento capaz de ampliar repertórios, estimular novas perspectivas e fortalecer competências essenciais para enfrentar os desafios do mercado atual.