Cegente realiza Summit 2026 e reúne grandes nomes da liderança para discutir o futuro dos negócios
Evento idealizado por Ana Carolina Verdi Braga, Adriana Neves e Daniel Rodrigues acontece em setembro, em Rio Preto
Conteúdo patrocinado por Cegente
Em um mercado marcado por rápidas transformações, desenvolver líderes preparados para tomar decisões, inspirar equipes e conduzir negócios tornou-se um dos principais desafios das organizações. É com esse propósito que o Cegente, organização com mais de duas décadas de atuação no desenvolvimento de pessoas, lideranças e empresas, realiza, no dia 15 de setembro, em São José do Rio Preto, o Cegente Summit 2026.
Idealizado por Ana Carolina Verdi Braga, Adriana Neves e Daniel Rodrigues, o encontro reunirá empresários, gestores, líderes e profissionais em um dia de conteúdos voltados à liderança, estratégia, inovação, desenvolvimento humano e alta performance.
Experiência que deu origem ao Summit
Ao longo de sua trajetória, o Cegente consolidou sua atuação por meio de programas de desenvolvimento, treinamentos, formações e experiências voltadas à liderança, gestão de pessoas, cultura organizacional, vendas e desenvolvimento empresarial. O Summit representa a evolução desse trabalho, reunindo em um único evento especialistas reconhecidos nacionalmente para compartilhar conhecimento, provocar reflexões e apresentar ferramentas aplicáveis ao dia a dia das organizações.
Mais do que uma sequência de palestras, a proposta é proporcionar uma jornada de desenvolvimento capaz de ampliar repertórios, estimular novas perspectivas e fortalecer competências essenciais para enfrentar os desafios do mercado atual.
Um palco com referências nacionais
Entre os palestrantes confirmados está Lúcia Helena Galvão, filósofa, professora e escritora, que apresentará a palestra "A Tecnologia Evoluiu… E o Ser Humano?". A proposta é refletir sobre o equilíbrio entre os avanços tecnológicos e o desenvolvimento humano, abordando temas como consciência, valores e responsabilidade na liderança.
Outro destaque é Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page Brasil e referência em liderança e gestão de pessoas, que apresentará "Poder, Presença e Performance: O Novo Jogo da Liderança", discutindo as competências necessárias para influenciar pessoas, fortalecer culturas organizacionais e conduzir equipes em cenários de constantes transformações.
A executiva Dafna Blaschkauer, com trajetória em empresas como Nike, Apple e Microsoft, levará ao público a palestra "Power Skills: As Habilidades-Chave para Destravar o Seu Potencial Máximo", destacando competências comportamentais como inteligência emocional, adaptabilidade, comunicação e capacidade de execução.
Fechando a programação, Gerson de Souza apresentará "Vendas de Alta Performance", compartilhando estratégias para impulsionar resultados comerciais, fortalecer equipes e transformar planejamento em crescimento sustentável.
Conteúdo que gera conexões
Além da programação no palco, o Cegente Summit foi concebido para favorecer o networking e a troca de experiências entre empresários, gestores e profissionais de diferentes segmentos. A expectativa é criar um ambiente propício para o surgimento de novas parcerias, oportunidades de negócios e conexões estratégicas.
Ao realizar o Cegente Summit 2026, o Cegente reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de lideranças e organizações, reunindo conhecimento, inspiração e relacionamento em um único encontro. A expectativa é que cada participante saia do evento mais preparado para enfrentar os desafios do presente e conduzir os negócios com uma visão mais ampla e estratégica.
Serviço
Cegente Summit 2026
Data: 15 de setembro de 2026
Horário: das 8h às 17h
Local: Teatro Municipal Paulo Moura – São José do Rio Preto (SP)
Ingressos e informações: https://cegente.com.br/cegente-summit/