Casa Paulistano traduz a evolução da experiência de compra do mercado de alto padrão em mostra de arquitetura e design brasileiros

Conteúdo patrocinado por Costantini Incorporadora

A forma de comprar imóveis de alto padrão está mudando. Consumidores desse segmento buscam cada vez mais compreender o conceito por trás dos empreendimentos e vivenciar sua proposta antes da decisão de compra. Um levantamento da Brain Inteligência Estratégica aponta que 70% dos brasileiros afirmam que as impressões durante as visitas presenciais exercem muita influência na decisão de compra ou locação de um imóvel. Entre consumidores de maior renda, esse índice chega a 73%, reforçando a importância da experiência na jornada de compra.

É nesse contexto que a Costantini Incorporadora apresenta a mostra "Casa Paulistano: um olhar sobre a arquitetura e o design brasileiros", aberta para visitação até 30 de agosto no Espaço Costantini Experience. A proposta é transformar a visita ao espaço de experiência em um percurso que revela as referências que inspiraram o Casa Paulistano, aproximando o público da arquitetura, do design, da arte e do conceito que orientou o desenvolvimento do empreendimento.

O percurso começa com painéis que apresentam a história da arquitetura contemporânea brasileira, marcada pela relação entre clima, natureza e formas de habitar. A instalação contextualiza a evolução da arquitetura nacional e evidencia como diferentes movimentos, linguagens e soluções construtivas, em diálogo com o uso de materiais naturais e a integração com o entorno, influenciaram a concepção do empreendimento.

Na sequência, a maquete do Casa Paulistano apresenta a concepção do empreendimento e funciona como o elo entre as referências da arquitetura brasileira e sua aplicação no projeto. Por meio dela, os visitantes conhecem os diferenciais do edifício e entendem como conceitos como integração dos ambientes, iluminação natural, valorização da paisagem e bem-estar orientaram o desenvolvimento do Casa Paulistano antes de seguirem para a experiência imersiva.

Logo depois, os visitantes são convidados a uma sala de experiência imersiva, onde realizam um tour virtual pelo apartamento e pelas áreas comuns do Casa Paulistano por meio do uso de óculos de realidade virtual. A tecnologia permite explorar os ambientes e compreender a proposta arquitetônica do empreendimento, aproximando o público da experiência de morar no Casa Paulistano.