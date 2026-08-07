Casa Paulistano traduz a evolução da experiência de compra do mercado de alto padrão em mostra de arquitetura e design brasileiros
Incorporadora transforma espaço de experiência em percurso imersivo inspirado na arquitetura e no design brasileiros
Conteúdo patrocinado por Costantini Incorporadora
A forma de comprar imóveis de alto padrão está mudando. Consumidores desse segmento buscam cada vez mais compreender o conceito por trás dos empreendimentos e vivenciar sua proposta antes da decisão de compra. Um levantamento da Brain Inteligência Estratégica aponta que 70% dos brasileiros afirmam que as impressões durante as visitas presenciais exercem muita influência na decisão de compra ou locação de um imóvel. Entre consumidores de maior renda, esse índice chega a 73%, reforçando a importância da experiência na jornada de compra.
É nesse contexto que a Costantini Incorporadora apresenta a mostra "Casa Paulistano: um olhar sobre a arquitetura e o design brasileiros", aberta para visitação até 30 de agosto no Espaço Costantini Experience. A proposta é transformar a visita ao espaço de experiência em um percurso que revela as referências que inspiraram o Casa Paulistano, aproximando o público da arquitetura, do design, da arte e do conceito que orientou o desenvolvimento do empreendimento.
O percurso começa com painéis que apresentam a história da arquitetura contemporânea brasileira, marcada pela relação entre clima, natureza e formas de habitar. A instalação contextualiza a evolução da arquitetura nacional e evidencia como diferentes movimentos, linguagens e soluções construtivas, em diálogo com o uso de materiais naturais e a integração com o entorno, influenciaram a concepção do empreendimento.
Na sequência, a maquete do Casa Paulistano apresenta a concepção do empreendimento e funciona como o elo entre as referências da arquitetura brasileira e sua aplicação no projeto. Por meio dela, os visitantes conhecem os diferenciais do edifício e entendem como conceitos como integração dos ambientes, iluminação natural, valorização da paisagem e bem-estar orientaram o desenvolvimento do Casa Paulistano antes de seguirem para a experiência imersiva.
Logo depois, os visitantes são convidados a uma sala de experiência imersiva, onde realizam um tour virtual pelo apartamento e pelas áreas comuns do Casa Paulistano por meio do uso de óculos de realidade virtual. A tecnologia permite explorar os ambientes e compreender a proposta arquitetônica do empreendimento, aproximando o público da experiência de morar no Casa Paulistano.
A visita continua pelo ambiente dedicado à brasilidade e à materialidade, onde matérias-primas naturais ganham destaque como elementos de expressão da arquitetura e do design brasileiros, evidenciando texturas, acabamentos e materiais que traduzem a identidade nacional. Nesse espaço, a mostra também apresenta a obra Homens de Barro 50, da artista rio-pretense Mafenogfer, valorizando a produção artística regional e reforçando o diálogo entre arte e arquitetura.
O percurso é concluído no espaço dedicado ao design brasileiro, reunindo móveis assinados por Sérgio Rodrigues e Jader Almeida, referências de diferentes gerações do design nacional. As peças integram o conceito do Casa Paulistano e evidenciam como o mobiliário brasileiro contribui para a construção da identidade estética do empreendimento.
Para Val Ferreira, diretora Comercial e Marketing da Costantini Incorporadora, o mercado de alto padrão passa por uma evolução na forma de apresentar seus empreendimentos, acompanhando um consumidor que busca criar conexão com o projeto antes mesmo da compra.
"Hoje, o cliente quer viver a experiência do empreendimento antes de tomar sua decisão. Ele busca compreender a inspiração do projeto, a história que ele conta e como aquele espaço se conecta ao seu estilo de vida. A mostra foi criada para proporcionar essa imersão, reunindo arquitetura, design, arte e tecnologia em um percurso que traduz a essência do Casa Paulistano e fortalece essa conexão com o público", cita.
Serviço
Mostra: Casa Paulistano: um olhar sobre a arquitetura e o design brasileiros
Período: até 30 de agosto de 2026
Local: Espaço Costantini Experience – Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4110
Visitação: Gratuita