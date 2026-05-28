Bene Rio Preto realiza 2º Simpósio de Cuidados Paliativos com grande participação do público

Conteúdo patrocinado por Hospital Beneficência Portuguesa

O Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto promoveu, no último sábado (23), o 2º Simpósio de Cuidados Paliativos, reunindo profissionais da saúde, estudantes e convidados em uma manhã de troca de conhecimento, reflexões e discussões sobre a humanização no cuidado ao paciente.

Realizado no Salão Nobre da instituição, o evento foi marcado pela grande participação do público e pela relevância dos temas abordados, reforçando a importância dos cuidados paliativos dentro da assistência multidisciplinar e humanizada.

A programação contou com palestras sobre diretivas antecipadas de vontade, além de debates sobre os desafios e a atuação dos cuidados paliativos no ambiente hospitalar. O simpósio reuniu especialistas de diferentes áreas, promovendo integração entre conhecimento técnico, acolhimento e experiência do paciente.

Para a Dra. Josefa Fernandes, presidente do Conselho Deliberativo da Bene Rio Preto, o evento reforça o compromisso da instituição com um cuidado cada vez mais humano e integral.

“Falar sobre cuidados paliativos é falar sobre dignidade, acolhimento e respeito à vida em todas as suas fases. Ver o Salão Nobre cheio, com profissionais interessados em aprofundar esse olhar mais humano sobre o cuidado nos mostra que estamos no caminho certo enquanto instituição de saúde”, destacou.

O simpósio faz parte das ações da Bene Rio Preto voltadas à educação continuada, ao fortalecimento da assistência multiprofissional e à promoção de uma cultura de cuidado centrada no paciente e em sua família.

Serviço

Hospital Beneficiência Portuguesa

Site: https://beneriopreto.com.br

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São José do Rio Preto