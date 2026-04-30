Bene Rio Preto celebra 58 anos com trajetória marcada por inovação, cuidado e excelência em saúde

Conteúdo patrocinado por Hospital Beneficência Portuguesa

O Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto celebra, nesta semana, 58 anos de história, consolidando-se como uma das principais referências em saúde do interior paulista. Fundada em 1968, a instituição construiu uma trajetória pautada pela evolução contínua, pelo compromisso com a vida e pela confiança estabelecida junto à população ao longo das décadas.

Reconhecida nacionalmente, a Bene Rio Preto acumula importantes certificações e conquistas que reforçam sua qualidade assistencial, como a acreditação ONA nível 3 – Excelência, além de destaque em rankings internacionais, como o Newsweek World’s Best Hospitals 2026, que posiciona o hospital entre os melhores do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

Mais do que números e reconhecimentos, a história da Bene é construída diariamente por pessoas. Com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, o hospital investe constantemente em tecnologia de ponta, infraestrutura e inovação, como a utilização de cirurgias robóticas e a ampliação de serviços especializados, garantindo mais segurança, precisão e qualidade nos atendimentos.

Para o presidente da instituição, Dr. Pedro Abbes Hueb, completar 58 anos é reafirmar um compromisso que se renova todos os dias.

“Chegar a este marco reforça nossa responsabilidade de continuar evoluindo, investindo em tecnologia, estrutura e, principalmente, em pessoas. A confiança construída ao longo dessa trajetória é o que nos impulsiona a olhar para o futuro com ainda mais dedicação”, destaca.

Vivendo um novo momento de transformação, traduzido no conceito “Saúde com Excelência. Confiança construída todos os dias”, a Bene Rio Preto segue ampliando sua atuação e fortalecendo seu propósito de oferecer uma assistência cada vez mais humanizada, eficiente e segura.

Ao completar 58 anos, a instituição celebra não apenas sua história, mas também o futuro que continua sendo construído com inovação, cuidado e compromisso com cada paciente.

Serviço

Hospital Beneficiência Portuguesa

Site: https://beneriopreto.com.br

Endereço: Rua Luiz Vaz de Camões, 3150 - Redentora

São José do Rio Preto