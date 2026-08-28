Bene reúne especialistas no 3º Simpósio de Terapia Intensiva

Conteúdo patrocinado por Beneficência Portuguesa

A Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto (Bene) realizou, no último sábado (22), o 3º Simpósio de Terapia Intensiva. O encontro reuniu profissionais da saúde no Salão Nobre do hospital para uma manhã dedicada à atualização científica, à troca de experiências e ao aprimoramento da assistência ao paciente crítico.

Com o espaço lotado, o simpósio contou com a participação de especialistas de referência, que abordaram temas fundamentais para a rotina das unidades de terapia intensiva. Entre os assuntos discutidos estiveram os interferentes pré-analíticos no paciente crítico, a disfunção miocárdica na sepse, a síndrome pós-terapia intensiva, a fisiopatologia da circulação extracorpórea, o uso do ecocardiograma na UTI e o manejo ventilatório de pacientes com doenças obstrutivas, como DPOC e asma.

Participaram da programação os médicos Maria Gabriela de Lucca Oliveira, Paulo Nogueira, Neymar Elias de Oliveira, Luís Ernesto Avanci, Marcus Ferez e Jorge Luis dos Santos Valiatti. O encontro também promoveu uma mesa-redonda com os convidados Sérgio Mussi e Marcio Viana, ampliando o debate e a troca de experiências entre os palestrantes e o público.

A realização de mais uma edição do Simpósio de Terapia Intensiva reforça o compromisso da Bene com a educação continuada, a excelência assistencial e a valorização dos profissionais da saúde.

Para a instituição, encontros como esse contribuem diretamente para a atualização das equipes e para a disseminação de boas práticas, refletindo na segurança, na qualidade e na humanização do cuidado oferecido aos pacientes.

Hospital Beneficência Portuguesa

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São José do Rio Preto