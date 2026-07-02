Bem-estar ganha protagonismo e influencia novos projetos imobiliários em São José do Rio Preto

Conteúdo patrocinado por Perplan Incorporação

A busca por qualidade de vida tem influenciado cada vez mais o mercado imobiliário brasileiro. Nos empreendimentos de alto padrão, as áreas de lazer deixaram de ser apenas itens complementares para assumir papel estratégico na concepção dos projetos, acompanhando um perfil de consumidor que valoriza bem-estar, praticidade e experiências que contribuam para uma rotina mais equilibrada.

Em São José do Rio Preto, esse movimento pode ser observado especialmente na zona sul da cidade, região que concentra investimentos, novos serviços e infraestrutura urbana qualificada. Nesse cenário está inserido o Apoema Residence, primeiro empreendimento da Perplan Incorporação no município, localizado ao lado do Shopping Iguatemi, no complexo urbano Reservas do Sul.

O projeto foi concebido para atender a uma demanda crescente por empreendimentos que integrem moradia, conveniência e qualidade de vida. Entre seus diferenciais está uma academia posicionada em um ponto elevado do edifício, com pé-direito duplo e vista panorâmica para a região.

Além de ser um espaço destinado à prática de atividades físicas, o ambiente foi pensado para proporcionar uma experiência diferenciada aos moradores. “A forma de morar mudou. Hoje, as pessoas buscam empreendimentos que ofereçam soluções alinhadas ao seu estilo de vida. Espaços voltados ao bem-estar, à saúde e à convivência passaram a ter um papel importante na decisão de compra e também na percepção de valor do imóvel”, afirma Gustavo Pereira, Gestor Executivo Comercial da Perplan Incorporação.