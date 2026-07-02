Bem-estar ganha protagonismo e influencia novos projetos imobiliários em São José do Rio Preto
Com academia suspensa, vista panorâmica e localização estratégica no Reservas do Sul, Apoema Residence reflete uma tendência que une qualidade de vida, conveniência e valorização imobiliária
Conteúdo patrocinado por Perplan Incorporação
A busca por qualidade de vida tem influenciado cada vez mais o mercado imobiliário brasileiro. Nos empreendimentos de alto padrão, as áreas de lazer deixaram de ser apenas itens complementares para assumir papel estratégico na concepção dos projetos, acompanhando um perfil de consumidor que valoriza bem-estar, praticidade e experiências que contribuam para uma rotina mais equilibrada.
Em São José do Rio Preto, esse movimento pode ser observado especialmente na zona sul da cidade, região que concentra investimentos, novos serviços e infraestrutura urbana qualificada. Nesse cenário está inserido o Apoema Residence, primeiro empreendimento da Perplan Incorporação no município, localizado ao lado do Shopping Iguatemi, no complexo urbano Reservas do Sul.
O projeto foi concebido para atender a uma demanda crescente por empreendimentos que integrem moradia, conveniência e qualidade de vida. Entre seus diferenciais está uma academia posicionada em um ponto elevado do edifício, com pé-direito duplo e vista panorâmica para a região.
Além de ser um espaço destinado à prática de atividades físicas, o ambiente foi pensado para proporcionar uma experiência diferenciada aos moradores. “A forma de morar mudou. Hoje, as pessoas buscam empreendimentos que ofereçam soluções alinhadas ao seu estilo de vida. Espaços voltados ao bem-estar, à saúde e à convivência passaram a ter um papel importante na decisão de compra e também na percepção de valor do imóvel”, afirma Gustavo Pereira, Gestor Executivo Comercial da Perplan Incorporação.
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A estrutura de lazer do empreendimento inclui, ainda, piscina, brinquedoteca e Family Club, compondo ambientes desenvolvidos para atender a diferentes perfis de moradores.
O Apoema Residence oferece apartamentos de 88 m², 97 m² e 118 m², com plantas que privilegiam funcionalidade, integração dos ambientes e conforto. O empreendimento reúne 146 unidades e Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 152 milhões, consolidando a proposta da Perplan de entregar um produto alinhado às novas demandas do mercado imobiliário de São José do Rio Preto.
O Apoema conta com torre única, vagas de garagem cobertas, sendo duas por apartamento, e projeto que prioriza conforto, praticidade e exclusividade aos moradores. As unidades serão entregues com acabamento completo, reunindo características que agregam funcionalidade, qualidade construtiva e valorização ao imóvel.
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Localização privilegiada
Localizado em uma das áreas que mais recebem investimentos em São José do Rio Preto, o Apoema Residence chega ao mercado acompanhando uma tendência observada em diferentes cidades brasileiras: empreendimentos que unem localização estratégica, infraestrutura qualificada e espaços capazes de transformar atividades cotidianas em experiências mais completas.
“O comprador está atento não apenas ao imóvel, mas ao entorno. A proximidade com serviços, centros comerciais, áreas de convivência e vias de acesso passou a fazer parte da equação de valor. O Reservas do Sul reúne características que dialogam diretamente com essa nova realidade”, destaca Rafael Batista, Diretor de Incorporação da Perplan.
E o próprio nome do empreendimento traduz essa proposta. Apoema, palavra de origem tupi que remete à ideia de "ver além", inspira um conceito de moradia que busca ampliar a experiência dos moradores para além dos limites do apartamento.
“Para a Perplan Incorporação, que soma mais de 25 anos de atuação no mercado imobiliário, mais de 45 empreendimentos lançados e 9 mil unidades entregues, o projeto representa não apenas sua chegada a São José do Rio Preto, mas também uma leitura das transformações que vêm moldando o futuro da moradia urbana”, afirma Batista.
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Estratégia e expansão
O Apoema Residence também simboliza um movimento maior da Perplan Incorporação em São José do Rio Preto. Reconhecida por figurar, pelo terceiro ano consecutivo, entre as 100 maiores construtoras do Brasil, segundo o Ranking INTEC, a empresa chega à cidade com uma estratégia de longo prazo, baseada na identificação de regiões com forte potencial de desenvolvimento e valorização.
A escolha da zona sul de Rio Preto acompanha uma filosofia já aplicada em outros mercados onde a incorporadora atua, como Ribeirão Preto, Araraquara, Indaiatuba e Uberlândia. O Apoema Residence, em São José do Rio Preto, é mais do que um lançamento pontual. Ele sinaliza o início de uma operação estruturada, com perspectivas de novos empreendimentos e investimentos nos próximos anos.
Sobre a Perplan Incorporação
Com 25 anos de trajetória, a Perplan Incorporação consolidou-se como uma das principais referências do setor imobiliário nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Sediada em Ribeirão Preto, a empresa soma mais de 45 empreendimentos lançados e 9 mil unidades entregues, resultado de uma atuação pautada pela excelência, inovação e compromisso com a qualidade.
Certificada pela ISO 9001 e pelo PBQP-H, a Perplan Incorporação adota processos rigorosos de gestão e construção, que garantem eficiência, segurança e confiança aos seus clientes.
Mais do que erguer edifícios, a Perplan Incorporação entrega experiências únicas de viver, integrando arquitetura diferenciada, relacionamento próximo e sustentabilidade financeira. Seu foco está na construção de histórias de vida, oportunidades e valorização dos negócios, com sofisticação, responsabilidade e visão de futuro.
Serviço
Apoema Residence
https://apoemaresidence.perplan.com.br/