Bem-estar animal inspira conceito de banho que conquista tutores em Rio Preto

Conteúdo patrocinado por Clube04

Para muitos cães, ouvir a palavra "banho" está longe de ser motivo de festa. O momento, que deveria representar cuidado, costuma ser associado ao medo e ao estresse. Foi justamente para mudar essa relação que Ana Paula Miwa Shinzaki e Fábio Aydar desenvolveram um conceito de atendimento baseado no comportamento animal, transformando o banho em uma experiência mais tranquila para os pets.

A proposta nasceu da vivência dos próprios fundadores como tutores do Lui e Ted. Ao perceberem que seus cães demonstravam receio sempre que chegavam ao pet shop, Ana Paula e Fábio passaram a estudar comportamento animal e desenvolveram um modelo de atendimento baseado no respeito às necessidades de cada pet. Assim surgiu o Clube04, inaugurado em São José do Rio Preto em 2020. Hoje, a marca reúne mais de 40 unidades no país e é reconhecida pelo selo de "O Melhor Banho do Mundo", baseada em milhares de respostas com 96% de satisfação de seus clientes.

"O nosso objetivo nunca foi apenas dar banho. A gente queria entender o que eles estavam sentindo e transformar esse momento em algo mais leve", afirma Ana Paula.