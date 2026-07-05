Bem-estar animal inspira conceito de banho que conquista tutores em Rio Preto
Criado a partir da experiência dos próprios fundadores com seus cães, o Clube04 aposta em atendimento individualizado, respeito ao comportamento animal e no conceito de banho vip para oferecer mais conforto a pets e tutores
Conteúdo patrocinado por Clube04
Para muitos cães, ouvir a palavra "banho" está longe de ser motivo de festa. O momento, que deveria representar cuidado, costuma ser associado ao medo e ao estresse. Foi justamente para mudar essa relação que Ana Paula Miwa Shinzaki e Fábio Aydar desenvolveram um conceito de atendimento baseado no comportamento animal, transformando o banho em uma experiência mais tranquila para os pets.
A proposta nasceu da vivência dos próprios fundadores como tutores do Lui e Ted. Ao perceberem que seus cães demonstravam receio sempre que chegavam ao pet shop, Ana Paula e Fábio passaram a estudar comportamento animal e desenvolveram um modelo de atendimento baseado no respeito às necessidades de cada pet. Assim surgiu o Clube04, inaugurado em São José do Rio Preto em 2020. Hoje, a marca reúne mais de 40 unidades no país e é reconhecida pelo selo de "O Melhor Banho do Mundo", baseada em milhares de respostas com 96% de satisfação de seus clientes.
"O nosso objetivo nunca foi apenas dar banho. A gente queria entender o que eles estavam sentindo e transformar esse momento em algo mais leve", afirma Ana Paula.
Cada cão é atendido de forma única
No Clube04, o banho acontece com horário agendado e atendimento individual. O tutor pode acompanhar o processo, enquanto a equipe adapta cada etapa às necessidades do animal. Dependendo do comportamento do cão, a secagem pode ser feita no colo, equipamentos mais barulhentos deixam de ser utilizados e o ambiente conta com recursos como cromoterapia e música ambiente.
Segundo Fábio, o diferencial está justamente na capacidade de interpretar os sinais emitidos pelos cães. "Entender o que o cachorro está querendo comunicar é o que faz esse banho ser diferente. Muitas vezes ele está demonstrando medo ou dor, e nosso papel é respeitar esses sinais", explica.
Mudanças percebidas pelos tutores
A psicóloga Taciane Goto conheceu o Clube04 por indicação de uma amiga. Ela procurava um local onde Mel e Luna, que tinham medo de banho, fossem tratadas com mais calma. "No primeiro contato já senti uma diferença enorme. O atendimento foi acolhedor, atencioso e com uma calma que me passou muita confiança. Percebi que ali elas seriam tratadas como indivíduos, não como 'mais um pet na fila'", conta.
A possibilidade de acompanhar o banho também foi determinante. "O fato delas não ficarem em gaiolas aguardando a vez e de eu poder acompanhar o banho me deu muita segurança", afirma.
Hoje, segundo ela, o comportamento das duas cadelas mudou. "A Mel e a Luna, que antes tinham medo de banho e de outros pets, hoje entram muito mais tranquilas e até brincam com os outros pets. Virou um momento de cuidado, não de estresse."
Atendimento que cria vínculos
Cliente desde a inauguração, a engenheira agrícola Juliana Parise Leite afirma que o atendimento personalizado foi o que a fez permanecer no Clube04 ao longo dos anos.
"O que me chamou muito a atenção foi o modelo de hora marcada. Eu podia assistir ao banho pelo vidro e, em cerca de uma hora, meu cachorro estava pronto. Isso não existia em Rio Preto", lembra.
Ela também destaca a possibilidade de escolher a mesma profissional para atender seus cães. "Eu acho bem bacana ter sempre uma pessoa fixa que vai dar banho em cada um dos meus cães. Isso, junto com todo o carinho e cuidado, foi o que me fez escolher o Clube04."
Para Juliana, os diferenciais ficam evidentes no dia a dia. "Quando as pessoas perguntam sobre a pelagem dos meus cães, eu sempre digo que levo no Clube04 para tomar banho, porque eles cuidam muito bem, têm hidratações maravilhosas e uma equipe muito acolhedora."
Cuidado que vai além da estética
Embora o banho e a tosa sejam os principais serviços da empresa em Rio Preto, o conceito envolve uma avaliação constante do bem-estar dos animais. Se a equipe identifica dor ou qualquer condição que possa comprometer o atendimento, o banho pode ser adiado até que o cão esteja confortável. O espaço também conta com clínica veterinária e alimentação natural para os pets.
Para os fundadores, o sucesso do método está justamente em inverter a lógica tradicional do setor: em vez de adaptar o animal ao processo, adaptar o processo ao animal.
Clube04
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Telefone: 17 99634-8787
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