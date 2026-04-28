AGERIP propõe novo olhar sobre o envelhecimento e transforma a experiência da maturidade
Com projeto inovador e único no Brasil, AGERIP proporciona autonomia, convivência e planejamento para transformar a experiência da maturidade
Conteúdo patrocinado por AGERIP
Esqueça a ideia de que envelhecer significa desacelerar, perder autonomia ou viver em isolamento. Essa visão, ainda presente no imaginário coletivo, já não representa a realidade de uma geração que chega à maturidade mais ativa, independente e interessada em manter sua rotina, seus vínculos e sua qualidade de vida.
Impulsionado pelo aumento da expectativa de vida e pelas mudanças no perfil da população, um novo modelo de moradia começa a ganhar espaço no Brasil. Inspirado em tendências internacionais, ele propõe uma experiência completamente diferente: ambientes planejados para promover convivência, bem-estar e autonomia, sem abrir mão da individualidade.
É nesse cenário que se destaca a AGERIP, em São José do Rio Preto, construída a partir de um conceito que rompe com os padrões tradicionais. A AGERIP é uma associação sem fins lucrativos e não filantrópica que oferece três modelos de moradia pensadas para diferentes níveis de autonomia e necessidades (chalés, suítes e apartamentos) e conta com o Clube da Maturidade, um núcleo de atividades físicas, culturais e de convivência voltado para adultos a partir dos 45 anos. Mais do que um espaço de moradia, a proposta é oferecer um ambiente ativo, social e estruturado, onde o moradores e associados mantêm sua independência, sua rotina e sua identidade.
Integrantes da diretoria reforçam que a AGERIP nasceu justamente com esse propósito: mudar a forma como o envelhecimento é percebido e vivido.
“Quando pensamos na AGERIP, pensamos em um lugar onde a pessoa pudesse continuar sendo quem ela sempre foi, com liberdade, com autonomia e com qualidade de vida. Não é sobre cuidar apenas, é sobre permitir que a vida continue acontecendo”, afirma Maria Cândida Pereira Azem, conhecida como Candinha.
Convivência, autonomia e um novo padrão de viver
A convivência é um dos pilares centrais do modelo. Em vez de isolamento, o que se encontra é um ambiente que estimula o encontro, a troca de experiências e a construção de vínculos.
“O convívio faz toda a diferença. Estar junto, conversar, participar de atividades, tudo isso impacta diretamente na saúde emocional. A proposta aqui é justamente evitar o isolamento e incentivar a vida em comunidade”, destaca Maria Thereza Taylor.
Outro diferencial está no equilíbrio entre independência e suporte. A estrutura foi planejada para oferecer segurança e apoio quando necessário, mas sempre preservando a autonomia de cada morador.
“A gente pensou em cada detalhe para garantir conforto e segurança, mas sem tirar a liberdade. O morador tem apoio, mas continua dono da própria rotina, das próprias escolhas”, explica Gracieti Tereza Affini.
Clube da Maturidade
Além da moradia, a AGERIP também investe em iniciativas que incentivam a vida ativa, como o Clube da Maturidade, que reúne pessoas acima dos 45 anos em atividades sociais e de bem-estar.
“O Clube da Maturidade amplia esse olhar. Ele mostra que envelhecer pode - e deve - ser uma fase de participação, de movimento e de novas conexões”, ressalta Maria Lucia das Neves Gomes.
Esse movimento acompanha uma tendência global. O envelhecimento da população tem impulsionado o crescimento de residenciais voltados ao público 50+, que priorizam qualidade de vida, planejamento e integração social. No Brasil, esse modelo ainda está em expansão, mas já sinaliza uma mudança importante de comportamento.
Para representantes da AGERIP, esse novo olhar reflete uma geração que não aceita mais estereótipos limitantes e busca viver a maturidade com mais liberdade, autonomia e propósito.
“O que vemos hoje é uma mudança de mentalidade. As pessoas querem envelhecer bem, com dignidade, com qualidade de vida e inseridas na sociedade. Esse modelo vem justamente para atender essa nova demanda”, afirma Robert Brian Taylor.
“É um conceito que vai além da moradia. Estamos falando de planejamento, de cuidado, de convivência e, principalmente, de respeito à história e à individualidade de cada pessoa”, completa José Maria Martins.
Mais do que um lugar para morar, a AGERIP se posiciona como um espaço de continuidade. Um ambiente onde envelhecer deixa de ser visto como fim e passa a ser entendido como uma nova etapa, repleta de possibilidades, conexões e qualidade de vida.
📍 AGERIP – Associação Geronto Geriátrica de São José do Rio Preto
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