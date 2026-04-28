AGERIP propõe novo olhar sobre o envelhecimento e transforma a experiência da maturidade

Conteúdo patrocinado por AGERIP

Esqueça a ideia de que envelhecer significa desacelerar, perder autonomia ou viver em isolamento. Essa visão, ainda presente no imaginário coletivo, já não representa a realidade de uma geração que chega à maturidade mais ativa, independente e interessada em manter sua rotina, seus vínculos e sua qualidade de vida.

Impulsionado pelo aumento da expectativa de vida e pelas mudanças no perfil da população, um novo modelo de moradia começa a ganhar espaço no Brasil. Inspirado em tendências internacionais, ele propõe uma experiência completamente diferente: ambientes planejados para promover convivência, bem-estar e autonomia, sem abrir mão da individualidade.

É nesse cenário que se destaca a AGERIP, em São José do Rio Preto, construída a partir de um conceito que rompe com os padrões tradicionais. A AGERIP é uma associação sem fins lucrativos e não filantrópica que oferece três modelos de moradia pensadas para diferentes níveis de autonomia e necessidades (chalés, suítes e apartamentos) e conta com o Clube da Maturidade, um núcleo de atividades físicas, culturais e de convivência voltado para adultos a partir dos 45 anos. Mais do que um espaço de moradia, a proposta é oferecer um ambiente ativo, social e estruturado, onde o moradores e associados mantêm sua independência, sua rotina e sua identidade.

Integrantes da diretoria reforçam que a AGERIP nasceu justamente com esse propósito: mudar a forma como o envelhecimento é percebido e vivido.