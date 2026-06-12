Acirp promove encontro gratuito para orientar empresários sobre os impactos da Reforma Tributária

Conteúdo patrocinado por Acirp

As mudanças previstas pela Reforma Tributária já mobilizam empresas de todos os portes, que buscam entender como o novo modelo de arrecadação afetará a rotina administrativa, financeira e estratégica dos negócios. Com o objetivo de esclarecer dúvidas e preparar o setor produtivo para esse período de transição, a Acirp promove no próximo dia 20 de junho, às 8h30, no Auditório Acirp, o evento “Descomplicando a Reforma Tributária”.

O encontro será conduzido por Welinton dos Santos, economista, contador, escritor e conselheiro do Corecon-SP, que apresentará os principais pontos da reforma e seus reflexos na gestão empresarial. A proposta é oferecer uma visão prática sobre os impactos das novas regras na carga tributária, na formação de custos, nos contratos, no fluxo de caixa e no planejamento das empresas.

A reforma prevê a substituição gradual de tributos como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS por um novo modelo baseado no chamado IVA dual, composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), compartilhado entre estados e municípios. O texto também cria o Imposto Seletivo, que incidirá sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.