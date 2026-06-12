Acirp promove encontro gratuito para orientar empresários sobre os impactos da Reforma Tributária
Evento será realizado no dia 20 de junho e conduzido pelo conselheiro do Corecon-SP, Welinton Santos que trará uma análise prática das mudanças que vão transformar o ambiente de negócios no país
Conteúdo patrocinado por Acirp
As mudanças previstas pela Reforma Tributária já mobilizam empresas de todos os portes, que buscam entender como o novo modelo de arrecadação afetará a rotina administrativa, financeira e estratégica dos negócios. Com o objetivo de esclarecer dúvidas e preparar o setor produtivo para esse período de transição, a Acirp promove no próximo dia 20 de junho, às 8h30, no Auditório Acirp, o evento “Descomplicando a Reforma Tributária”.
O encontro será conduzido por Welinton dos Santos, economista, contador, escritor e conselheiro do Corecon-SP, que apresentará os principais pontos da reforma e seus reflexos na gestão empresarial. A proposta é oferecer uma visão prática sobre os impactos das novas regras na carga tributária, na formação de custos, nos contratos, no fluxo de caixa e no planejamento das empresas.
A reforma prevê a substituição gradual de tributos como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS por um novo modelo baseado no chamado IVA dual, composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), compartilhado entre estados e municípios. O texto também cria o Imposto Seletivo, que incidirá sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.
Segundo estimativas do Ministério da Fazenda citadas pela Acirp, a reforma pode contribuir para um crescimento adicional da economia brasileira entre 12% e 20% ao longo dos próximos 15 anos, impulsionado pela simplificação do sistema tributário e pelo aumento da eficiência econômica. A adaptação das empresas, porém, será decisiva para que esses benefícios se concretizem.
Para o presidente da Acirp, Jean Daher, o momento exige atenção e preparo por parte dos empresários.
“O empresário precisa compreender o que muda, quando muda e como essas alterações podem interferir na gestão do seu negócio. A Reforma Tributária não é apenas uma mudança de impostos; ela afeta processos, custos, planejamento e competitividade. A Acirp tem o compromisso de oferecer informação qualificada para que seus associados estejam preparados”, destaca.
Durante o evento, os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre os impactos econômicos, fiscais e operacionais da reforma e receber orientações para adequação ao novo cenário tributário. A programação inclui ainda a entrega de material didático complementar e momentos de interação entre empresários, contadores e profissionais ligados à gestão e ao ambiente de negócios.
A iniciativa integra o calendário de ações da Acirp voltado à capacitação e atualização empresarial, reforçando o papel da entidade no apoio aos associados diante de temas estratégicos para a competitividade das empresas.
Serviço
Descomplicando a Reforma Tributária
Tema: Impactos, dúvidas e preparação das empresas para o novo cenário tributário
Data: 20 de junho
Horário: 8h30
Local: Auditório Acirp
Inscrições: www.sympla.com.br
Gratuito