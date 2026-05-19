A novidade dos peptídeos na Medicina Moderna e Integrativa

Conteúdo patrocinado por Dr. Júlio Palazzo de Mello

Os PEPTÍDEOS são moléculas formadas por uma cadeia de aminoácidos que funcionam como “mensageiros biológicos” do organismo, e muitos deles atuam como hormônios naturais e participam do controle do metabolismo, da saciedade, da imunidade, do sono e até das emoções.

Na medicina moderna e integrativa, os peptídeos vêm ganhando destaque por permitirem tratamentos mais específicos e personalizados, com potencial de atuar diretamente nos receptores hormonais.

Os PEPTÍDEOS MODULADORES DO HUMOR têm sido estudados por seu potencial terapêutico em condições como a depressão, pois podem influenciar vários processos neuroquímicos no cérebro. Alguns peptídeos específicos têm efeito sobre neurotransmissores-chave, como a serotonina, dopamina e noradrenalina, que desempenham papéis cruciais na regulação do humor, no controle do peso, na depressão e pânico, no estresse comportamental, na motivação, influenciando diretamente no desejo sexual, e ainda mais importante é o papel da melhora do cérebro, otimizando tratamentos convencionais com antidepressivos como o escitalopram, desvenlafaxina, entre outros, que, após meses de uso, se torna necessário aumentar as doses ou mesmo trocar de medicação para manter a eficácia do tratamento.

Já os peptídeos como a oxitocina são estudados por sua capacidade de modular as conexões neurais e ajudar a restaurar o equilíbrio químico no cérebro, e ela tem sido chamada de “hormônio do amor” devido ao seu papel na criação de vínculos emocionais e redução do estresse, e estudos sugerem que ela pode ajudar a aliviar sintomas de depressão ao promover uma sensação de bem-estar e diminuir a ansiedade.

E ainda outro exemplo é quando falamos das mudanças abruptas do humor, com agressividade, irritabilidade, ou mesmo a bipolaridade. Podemos estar diante de uma pessoa com alterações no GABA, neurotransmissor inibitório cerebral, e o uso dos peptídeos moduladores do GABA pode ser uma das melhores opções terapêuticas, visto que, até então, o tratamento habitual é realizado com anticonvulsivantes (como, por exemplo, o topiramato, Depakote, entre outros), porém sem a certeza de resultados positivos no controle emocional. Com isso, o uso destes peptídeos promove uma excelente resposta terapêutica ao controle destas manifestações emocionais.

A grande novidade dos peptídeos é a expansão de pesquisas envolvendo a longevidade, regeneração muscular e performance metabólica, neuroproteção e controle inflamatório. Contudo, vale ressaltar que o uso dos peptídeos moduladores hormonais deve ser criteriosamente avaliado pelo Médico Nutrólogo, tendo sempre em mãos os exames bioquímicos que irão direcionar com mais assertividade a terapêutica a ser empregada para o sucesso.

Fica a dica!

Dr. Julio Palazzo de Mello

Médico Nutrólogo

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