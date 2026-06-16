A importância do Médico Nutrólogo na infertilidade feminina

Conteúdo patrocinado por Dr. Júlio Palazzo de Mello

A dificuldade para engravidar pode estar relacionada a vários fatores além dos hormônios e dos ovários. Hoje, a Medicina Integrativa entende que alimentação, inflamação, imunidade, estresse e até exposição a toxinas e metais pesados podem interferir diretamente na fertilidade feminina. Nesse contexto, o médico nutrólogo tem papel importante na investigação e no tratamento das causas que muitas vezes passam despercebidas.

Entre os problemas que podem afetar a fertilidade estão as doenças autoimunes, principalmente a trombofilia e até mesmo a doença celíaca. Muitas mulheres possuem a doença sem apresentar sintomas intestinais importantes, mas, mesmo assim, podem sofrer alterações na absorção de nutrientes essenciais para a gravidez, como ferro, zinco, selênio, vitamina D e ácido fólico. A inflamação causada pela doença também pode aumentar o risco de abortamentos, dificuldade de implantação do embrião e parto prematuro.

Outro ponto importante é a presença de metais pesados no organismo. Substâncias como mercúrio, chumbo, arsênio, cádmio e alumínio podem prejudicar a função hormonal e a qualidade dos óvulos. Esses metais podem ser encontrados em alimentos contaminados, água, poluição, cosméticos e alguns peixes de grande porte. O médico nutrólogo pode solicitar exames específicos para identificar intoxicações e indicar tratamentos com antioxidantes, melhora alimentar, reposição de nutrientes e estratégias de desintoxicação.

O estresse crônico também influencia muito a fertilidade feminina. O excesso de estresse pode alterar o funcionamento das glândulas suprarrenais, responsáveis pela produção de hormônios importantes. Entre eles está o DHEA, hormônio que participa da formação de hormônios sexuais femininos, como o estradiol e a testosterona, e pode ajudar na qualidade ovariana, na disposição física e no equilíbrio hormonal.

Níveis baixos de DHEA podem estar relacionados à baixa reserva ovariana, cansaço excessivo, redução da libido e pior resposta reprodutiva. Além disso, alguns estudos mostram que o equilíbrio adequado desse hormônio também pode auxiliar no controle de processos inflamatórios e autoimunes.

O médico nutrólogo atua de forma integrada, buscando identificar deficiências nutricionais, alterações hormonais, inflamações e fatores metabólicos e genéticos que podem prejudicar a fertilidade. O objetivo é promover o equilíbrio do organismo, melhorar as chances de gravidez e contribuir para uma gestação mais saudável e segura. Fica a dica!



Dr Julio Palazzo de Mello

Médico Nutrólogo

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