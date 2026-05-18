1º Fórum Assescrip projeta Rio Preto no centro do debate econômico nacional

Um dos destaques da programação é Caio Coppolla, bacharel em Direito pela USP e uma das vozes mais conhecidas do debate público sobre política e economia. Com passagem por grandes veículos de comunicação, como a CNN Brasil, Coppolla abordará temas ligados ao ambiente regulatório, liberdade econômica e os impactos das decisões políticas no cotidiano de empresas e investidores.

O evento também contará com a participação de Antônio Cabrera. Ex-ministro da Agricultura e empresário, Cabrera construiu uma trajetória que une experiência no setor público e iniciativa privada. Reconhecido pela atuação no agronegócio e na liderança empresarial, ele apresentará uma visão voltada ao desenvolvimento econômico, produtividade e competitividade, com foco na geração de valor nas cadeias produtivas.

Engajamento e Expectativa

Segundo o presidente da Assescrip, Manuel Torres, a proposta do fórum é aproximar o empresariado regional das discussões que impactam diretamente o cenário macroeconômico brasileiro. Em uma região marcada pela força do agronegócio, da indústria e do setor de serviços, a iniciativa busca estimular reflexões mais estratégicas e fortalecer o ambiente de negócios local.

Durante o lançamento do evento, Manuel Torres destacou o engajamento dos associados e a relevância do encontro para a cidade:

“Realizamos o lançamento do primeiro Fórum Assescrip, em abril, e reunimos os associados para organizar esse grande evento, que acontecerá dia 10 de junho, em São José do Rio Preto. Estamos muito animados com a participação e o apoio de todos. A Assescrip e seus associados têm muito a contribuir para o desenvolvimento da cidade. Esse é o espírito do fórum: fortalecer o ambiente de negócios e posicionar Rio Preto em um patamar ainda mais qualificado.”

Serviço

1º Fórum Assescrip

Data: 10 de junho de 2026

Local: Teatro Paulo Moura – Complexo Swift

Horário: A partir das 18h

Ingressos: forum.assescrip.com.br