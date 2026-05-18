1º Fórum Assescrip projeta Rio Preto no centro do debate econômico nacional
Evento em junho reunirá Caio Coppolla e o ex-ministro Antônio Cabrera para discutir o futuro dos negócios e estratégias empresariais
Conteúdo patrocinado por Assescrip
Assescrip coloca São José do Rio Preto no centro das discussões estratégicas do país com a realização do 1º Fórum Assescrip. O evento acontece no dia 10 de junho, no Teatro Paulo Moura, e promete conectar o ambiente empresarial regional a debates de alcance nacional sobre economia, gestão e competitividade.
Com mais de 30 anos de atuação, a Assescrip reúne mais de cem escritórios de contabilidade associados e promove o fórum com o objetivo de ampliar o diálogo entre empresários, executivos e lideranças que buscam leitura de cenário e direcionamento estratégico em um contexto de constantes transformações econômicas e institucionais.
A expectativa é receber cerca de 900 participantes. Para enriquecer o debate, o encontro reunirá diferentes visões sobre mercado, política econômica e gestão pública.
Grandes Nomes no Palco
Um dos destaques da programação é Caio Coppolla, bacharel em Direito pela USP e uma das vozes mais conhecidas do debate público sobre política e economia. Com passagem por grandes veículos de comunicação, como a CNN Brasil, Coppolla abordará temas ligados ao ambiente regulatório, liberdade econômica e os impactos das decisões políticas no cotidiano de empresas e investidores.
O evento também contará com a participação de Antônio Cabrera. Ex-ministro da Agricultura e empresário, Cabrera construiu uma trajetória que une experiência no setor público e iniciativa privada. Reconhecido pela atuação no agronegócio e na liderança empresarial, ele apresentará uma visão voltada ao desenvolvimento econômico, produtividade e competitividade, com foco na geração de valor nas cadeias produtivas.
Engajamento e Expectativa
Segundo o presidente da Assescrip, Manuel Torres, a proposta do fórum é aproximar o empresariado regional das discussões que impactam diretamente o cenário macroeconômico brasileiro. Em uma região marcada pela força do agronegócio, da indústria e do setor de serviços, a iniciativa busca estimular reflexões mais estratégicas e fortalecer o ambiente de negócios local.
Durante o lançamento do evento, Manuel Torres destacou o engajamento dos associados e a relevância do encontro para a cidade:
“Realizamos o lançamento do primeiro Fórum Assescrip, em abril, e reunimos os associados para organizar esse grande evento, que acontecerá dia 10 de junho, em São José do Rio Preto. Estamos muito animados com a participação e o apoio de todos. A Assescrip e seus associados têm muito a contribuir para o desenvolvimento da cidade. Esse é o espírito do fórum: fortalecer o ambiente de negócios e posicionar Rio Preto em um patamar ainda mais qualificado.”
Serviço
1º Fórum Assescrip
Data: 10 de junho de 2026
Local: Teatro Paulo Moura – Complexo Swift
Horário: A partir das 18h
Ingressos: forum.assescrip.com.br