Zé Neto & Cristiano atingem 1 bilhão de visualizações no YouTube pela segunda vez

A dupla rio-pretense Zé Neto & Cristiano chegou ao bilhão pela segunda vez. Nesta quinta-feira, 20, “Notificação Preferida” ultrapassou 1 bilhão de visualizações no YouTube, levando a dupla a um feito inédito entre artistas brasileiros na plataforma: ter duas músicas acima dessa marca. A primeira havia sido “Largado às Traças”, que alcançou o mesmo número em maio de 2025.

Lançadas em 2018, as duas canções estão entre os maiores sucessos da trajetória de Zé Neto & Cristiano e ajudaram a projetar a dupla nacionalmente.

O intervalo entre as duas marcas também evidencia a longevidade de músicas lançadas há oito anos, que continuam alcançando novos ouvintes e acumulando visualizações na principal plataforma de vídeos da internet.

“Receber essa notícia nos dá a certeza do caminho que estamos percorrendo, com muita fé e dedicação em tudo que produzimos, estamos deixando nossa marca na música brasileira. O artista pode ir, mas a arte fica, e o nosso maior incentivo para cada dia ir em busca do nosso melhor, é fazer músicas que marquem a história das pessoas e permaneçam vivas nos seus corações. Obrigado a cada um que continua consumindo e levando nosso repertório cada vez mais longe”, comenta a dupla.

A marca chega no momento em que Zé Neto & Cristiano iniciam as comemorações de 15 anos de carreira. Entre os eventos previstos está o primeiro show da dupla em um estádio, marcado para 17 de outubro, no Mané Garrincha, em Brasília.

Além da carreira nos palcos, a dupla participa da gestão da própria carreira e de outros artistas e esteve envolvida na produção de grandes shows realizados em Rio Preto, incluindo apresentações de Guns N’ Roses, no mês de março, e Maroon 5, em 6 de setembro.