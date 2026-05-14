Vila Criativa reúne 16 expositores no Shopping Cidade Norte em Rio Preto

Entre costuras, bordados, aromas, texturas e sabores, a produção artesanal de Rio Preto ganha vitrine a partir desta quinta-feira, 14, no Shopping Cidade Norte. A nova edição da Vila Criativa reúne 16 expositores e aposta na diversidade de produtos feitos à mão para aproximar o público do trabalho de pequenos empreendedores locais e fortalecer a economia criativa da cidade.

Promovida pelo Núcleo de Economia Criativa da Acirp, a feira segue até domingo, 17, com peças autorais que transitam entre moda, decoração, arte sacra, autocuidado e gastronomia artesanal. A proposta é valorizar o trabalho manual e ampliar a circulação de marcas independentes em um espaço de grande fluxo de consumidores.

Entre os itens disponíveis estão bolsas e acessórios femininos, necessaires, mochilas em jeans, enxovais, bordados personalizados, bonecas de pano, tapetes de tear, peças em crochê e colares em macramê com pedras naturais. A feira também reúne artigos religiosos e obras em MDF, vidro, resina e gesso.

A programação inclui ainda produtos voltados ao bem-estar, como cosméticos naturais e veganos, itens de aromaterapia, difusores, aromatizadores de ambiente e águas perfumadas para lençóis. Na área gastronômica, o público poderá encontrar geleias, molhos, antepastos e doces artesanais produzidos por empreendedores da região.

Para a diretora de Economia Criativa da Acirp, Drica Sanches, a feira se consolida como espaço de fortalecimento para negócios criativos liderados principalmente por mulheres. “A cada edição que passa, a Vila Criativa reafirma o papel enquanto geradora de visibilidade, de renda e fortalecimento da identidade cultural local. Valorizar o trabalho manual é incentivar negócios sustentáveis e estimular a conexão direta entre produtoras e consumidores”, destaca.

Consolidada no calendário da entidade, a Vila Criativa reforça a proposta da Acirp de ampliar oportunidades para pequenos empreendedores e incentivar a circulação de produtos autorais em Rio Preto.