'Vigilante Vini' leva comédia ao Plaza Shopping

O Teatro Plaza Cultural, no Plaza Shopping, recebe nesta sexta-feira, 14, às 19h30, o espetáculo “Vigilante Vini”, da Cia D’Ele de Teatro, de Ibirá. Com entrada gratuita, a comédia parte de uma situação comum para quem vive conectado: o envio de um áudio para o grupo errado.

Na trama, Vini é um vigilante nada convencional que divide os dias entre o Black River Residence e as noites na boate Bate Bumbum. Tudo muda quando um áudio enviado por engano revela segredos, provoca uma sequência de situações inesperadas e coloca seu emprego em risco. A partir daí, o personagem precisa encontrar uma maneira de sair da confusão.

Com texto, direção e interpretação de Marcelo Pachioni, a montagem combina humor, improviso e situações absurdas para transformar um pequeno deslize em uma grande confusão. A proposta é criar uma história dinâmica e próxima do cotidiano do público, mostrando como um simples áudio pode desencadear consequências inesperadas.

A apresentação é gratuita e não é necessário reservar ou retirar ingressos antecipadamente. O Teatro Plaza Cultural tem capacidade para 100 pessoas.