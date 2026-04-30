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Vidas que dariam filme

“Oscar Ticka Ticka Bum”, criado por Waliz Tomenasci, em Votuporanga, busca dar visibilidade a trajetórias que inspiram e transformam; entre os homenageados estão o Diário da Região

por Da Redação
Publicação em 30/04/2026
Patrícia Buzzini, uma das homenageadas do “Oscar Ticka Ticka Bum”, com Waliz Tomenasci, idealizador do evento (Arquivo Pessoal)
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Patrícia Buzzini, uma das homenageadas do “Oscar Ticka Ticka Bum”, com Waliz Tomenasci, idealizador do evento (Arquivo Pessoal)
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Com a proposta de reconhecer histórias inspiradoras de pessoas comuns, o projeto “Oscar Ticka Ticka Bum” acontece na próxima terça-feira, 5 de maio, a partir das 19h, no cinema do Parque da Cultura, em Votuporanga.

Realizado pela Academia de Artes, Letras, Inclusão e Ciências do Brasil, o prêmio foi idealizado pelo escritor, cineasta e colunista de rádio e TV, Waliz Tomenasci. Segundo o idealizador, o objetivo do “Oscar Ticka Ticka Bum” é valorizar trajetórias que dificilmente ganham espaço na mídia.

O PRÊMIO

Inspirado no Oscar – realizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS) –, o projeto não tem caráter competitivo. “Todos os indicados são homenageados. A vida das pessoas dá um filme”, afirma Tomenasci.

O evento reúne diferentes perfis, desde pedreiros e empregadas domésticas até empresários, comunicadores e figuras públicas, que são reconhecidos por suas histórias e contribuições sociais, profissionais ou comunitárias.

Essa edição do “Oscar Ticka Ticka Bum” conta com 26 homenageados; dentre eles estão a colunista social Cida Caran, o Diário da Região e Patrícia Buzzini, coordenadora da Revista Bem-Estar. “É uma honra ser reconhecida em um contexto que valoriza a comunicação e o diálogo com a sociedade. A Revista Bem-Estar do Diário da Região nasce desse compromisso com os leitores e com a construção de conteúdos que façam sentido na vida das pessoas”, afirma Patrícia Buzzini.

Durante a cerimônia, as histórias dos homenageados são apresentadas como se fossem filmes. Em seguida, ocorre a entrega da estatueta e o discurso de agradecimento, no qual cada participante pode dedicar o prêmio.

Além da premiação, todos os homenageados passam a integrar um livro. “A obra reúne suas histórias de vida e fotos do evento para eternizar essas trajetórias e ampliar o alcance das narrativas”, conta Waliz.

Com o tema “Doe Vida e seja Feliz”, o evento conta com apresentação de Waliz Tomenasci, Milena Nascimento e do Mister Brasil Estudantil Bruno Borges. A trilha sonora é inspirada no Votu International Rodeo. “Durante o evento, vamos fazer uma doação para o Recanto Tia Marlene”, afirma Tomenasci.

“O engenheiro Marcelo Marin Zeitune é padrinho e o vereador Jean Dornelas é patrono. O casal anfitrião será Toninho Figueiredo e dona Maria Cantoria Figueiredo. O evento conta com apoio do prefeito Jorge Seba, do vice Torrinha e do presidente da Câmara de Votuporanga, Daniel David. A primeira-dama, dona Rose Seba, é madrinha de honra”, ressalta.

ANÚNCIO

Waliz conta que um momento marcante do evento será a oficialização da decisão de doar seu corpo para o Centro Universitário de Votuporanga – Unifev, que tem curso de medicina, para estudos após sua morte. A decisão está relacionada à sua deficiência ocular e às dificuldades enfrentadas no passado por não conseguir um transplante. “No evento, vou entregar o documento, com firma reconhecida, que vou doar me cadáver para estudos. Quero que outras pessoas não passem pelo que eu passei”, afirma.

Ele também reforça que a iniciativa busca incentivar a doação de órgãos e contribuir para o avanço de pesquisas científicas. (Colaborou Dandara Caroline)