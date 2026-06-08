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Venda geral para o Rock In Rio 2026 começa nesta segunda, 8

Venda de ingressos para o Rock in Rio é exclusivamente digital, sem bilheteria física, e coordenada pela Ticketmaster

por Agência Estado
Publicado há 5 horasAtualizado há 5 horas
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Rock in Rio será em setembro deste ano (Divulgação)
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Rock in Rio será em setembro deste ano (Divulgação)
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Com um line-up que inclui Foo Fighters, Elton John, Barão Vermelho, Nelly, Halsey, Lola Young e mais, o Rock in Rio 2026 inicia nesta segunda-feira, 8, a venda geral de ingressos, após o rápido esgotamento das entradas separadas para pré-venda.

As vendas para o público geral foram abertas oficialmente às 19h, com os ingressos custando entre R$ 435 (meia-entrada Gramado) e R$1.950 (inteira Comfort Zone) por dia de festival. Localizada ao lado do palco principal, a Comfort Zone terá uma vista privilegiada dos shows, além de contar com bares e banheiros exclusivos.

Clientes Itaú poderão pagar os ingressos em até 8x sem juros no cartão de crédito, além de ter acesso a 15% de desconto. Já clientes de outros bancos poderão parcelar a compra em até 6x sem juros. O pagamento também poderá ser feito por Pix, sem descontos.

A venda de ingressos para o Rock in Rio é exclusivamente digital, sem bilheteria física, e coordenada pela Ticketmaster.

Após a compra, os ingressos serão disponibilizados através do Quentro.

Quando será o Rock in Rio 2026

A edição deste ano do Rock in Rio está marcada para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Line-up completa por dia do Rock in Rio 2026

4 de setembro

Palco Mundo (04/09/2026)

  • Foo Fighters

  • Rise Against

  • The Hives

  • Nova Twins

Palco Sunset (04/09/2026)

  • Capital Inicial convida Dado Villa Lobos

  • Hot Milk

  • Detonautas convida Biquíni Cavadão

  • Di Ferrero

New Dance Order (04/09/2026)

  • Steve Angello

  • Giu X Carola

  • Atkö

  • Cat Dealers

Espaço Favela (04/09/2026)

  • Rodrigo do CN

  • Hitmaker

  • GBZ7N

Global Village (04/09/2026)

  • Paulinho Moska

  • Leela

  • Giovanna Moraes

Supernova (04/09/2026)

  • Diogo Defante

  • Venere Vai Venus

  • Rock In Gil com Larissa Luz

  • Chady

5 de setembro

Palco Mundo (05/09/2026)

  • Avenged Sevenfold

  • Bring Me The Horizon

  • MGK

  • Sepultura

Palco Sunset (05/09/2026)

  • Bad Omens

  • Poppy

  • Black Pantera convida Nervosa

  • Malvada convida Day Limns

New Dance Order (05/09/2026)

  • James Hype

  • Volkoder

  • Camila Jun x Eli Iwasa

  • Victor Lou

Espaço Favela (05/09/2026)

  • Major RD

  • Canto Cego

  • Quantum

Global Village (05/09/2026)

  • Korzus

  • Noturnall + Russell Allen

  • Rhegia

Supernova (05/09/2026)

  • Supercombo

  • Lvcas

  • MC Taya

  • Zero

6 de setembro

Palco Mundo (06/09/2026)

  • Calvin Harris

  • Black Eyed Peas

  • Nelly

  • Barão Vermelho Encontro Formação Original

Palco Sunset (06/09/2026)

  • Ne-Yo

  • Jota Quest toca Tim Maia

  • BaianaSystem

  • Calema

New Dance Order (06/09/2026)

  • Meduza

  • Casa Bonita | Brisotti & Viot

  • Liu

  • Sofi Tukker

Espaço Favela (06/09/2026)

  • Xamã

  • Rael

  • Budah

Global Village (06/09/2026)

  • Mohamed Ramadan

  • Mãeana

  • Bento Gil convida Flor Gil

Supernova (06/09/2026)

  • João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50"

  • Matanza Ritual

  • Bayside Kings

  • O Escritório

7 de setembro

Palco Mundo (07/09/2026)

  • Elton John

  • Gilberto Gil

  • Jon Batiste

  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset (07/09/2026)

  • Laufey

  • Péricles canta Motown

  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes

  • Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order (07/09/2026)

  • Fatboy Slim

  • Aline Rocha

  • Leo Janeiro & Simo Not Simo

  • Max Styler

Espaço Favela (07/09/2026)

  • Belo

  • Mart'Nália

  • Tiee

Global Village (07/09/2026)

  • João Bosco

  • Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

  • Wanda Sá

Supernova (07/09/2026)

  • Alee

  • Zeca Veloso

  • Melly

  • Maui

11 de setembro

Palco Mundo (11/09/2026)

  • Stray Kids

  • Alok - Keep Art Human

  • Hwasa

  • Nexz

Palco Sunset (11/09/2026)

  • Jamiroquai

  • PJ Morton

  • Os Garotin convida Duquesa

  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order (11/09/2026)

  • Neelix & Vegas

  • Omiki

  • Departamento

  • Anna

Espaço Favela (11/09/2026)

  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel

  • Puterrier & MC Carol

  • Caio Luccas

Global Village (11/09/2026)

  • Soulidified

  • Rio Bronx

  • Lambateria com Félix Robatto

Supernova (11/09/2026)

  • Nandatsunami

  • Ananda

  • Isa Buzzi

  • Muse Maya

12 de setembro

Palco Mundo (12/09/2026)

  • Maroon 5

  • Demi Lovato

  • J Balvin

  • Pedro Sampaio

Palco Sunset (12/09/2026)

  • Mumford & Sons

  • João Gomes e Orquestra Brasileira

  • Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

  • Criolo, Amaro e Dino

New Dance Order (12/09/2026)

  • Alok Pres. Rave The World

  • Alok & Family - Ekanta, Swarup

  • Gabe

  • Adam Sellouk

  • Bhaskar

Espaço Favela (12/09/2026)

  • Timbalada

  • Priscila Senna

  • Soul de Brasileiro

Global Village (12/09/2026)

  • Mestrinho

  • Hamilton de Holanda

  • Badi Assad

Supernova (12/09/2026)

  • Delacruz

  • Milo J

  • Yago Oproprio

  • Celo Dut

13 de setembro

Palco Mundo (13/09/2026)

  • Twenty One Pilots

  • Halsey

  • Lola Young

  • Ivete Sangalo

Palco Sunset (13/09/2026)

  • Zara Larsson

  • Marina Sena convida Céu

  • Joelma convida Viviane Batidão

  • Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order (13/09/2026)

  • John Summit

  • Roddy Lima

  • Illusionize

  • Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela (13/09/2026)

  • Dennis

  • Suel

  • Marvvila

Global Village (13/09/2026)

  • Haley Smalls

  • Lucy Alves

  • Kynnie

Supernova (13/09/2026)

  • Lourena

  • Sant

  • Bruna Black

  • Ar Baby