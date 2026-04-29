Unilago promove feira, exposição e sessões de autógrafos durante semana do livro

O Dia Mundial do Livro, celebrado em 23 de abril, inspira ações voltadas ao incentivo da leitura. Pensando nisso, o curso de Letras da Unilago promove a Semana do Livro, com o objetivo de fortalecer a cena literária rio-pretense e resgatar a relevância dos livros físicos.

A programação inclui uma feira aberta ao público e visitação ao Museu do Livro. A Feira do Livro e o Sebo acontecem no saguão do Prédio 3, com acesso pelo Portão 2 da instituição, das 19h às 21h30. Já o Museu do Livro funciona das 8h às 21h30, mediante agendamento prévio pelo e-mail [email protected], com a bibliotecária Márcia Cristina.

No sebo, o público encontra livros a partir de R$ 2, incluindo diversas coleções conhecidas, como Diário de um Banana, além de outros títulos variados.

Durante o evento, alunos da instituição participam de palestras com os escritores Gustavo Lepe e Deodoro Moreira. Para o público em geral, haverá sessões de autógrafos com a presença dos autores todos os dias, além da venda de livros com preços que variam entre R$ 25 a R$ 50.

Entre os destaques estão Paula Loredo, com as obras A Casa do Chapéu e Terra Vermelha; Gustavo Lepe, com quatro títulos; Janaina Leani, com Flora e Seu Jardim; e Hamilton Luiz Pereira, autor de três livros infantis.

Além disso, a iniciativa promove arrecadação de livros para doação, com o objetivo de incentivar a leitura e ampliar o acesso à literatura. Segundo a organização, o projeto busca “incentivar a leitura, promover a cena literária rio-pretense e incentivar a ocupação do espaço da biblioteca”.

A proposta também valoriza diferentes tempos da literatura. “A intenção é homenagear o passado por meio do museu do livro, com exposição de enciclopédias, livros em braille e exemplares centenários”, destaca a organização. O acervo inclui obras com até 149 anos. Já no presente, a feira oferece espaço para autores locais divulgarem e comercializarem seus trabalhos.

A ação é organizada por alunos do 1º e 5º períodos do curso de Letras, sob orientação da professora Maria Beatriz Bobadilha, com apoio da bibliotecária Márcia Cristina de Souza e da coordenadora do curso, professora Andréia Régia Nogueira do Rego.

Até o momento, as doações estão sendo direcionadas ao Educandário Espírita, que atende crianças. Outras instituições interessadas em ter uma biblioteca montada pelo curso de Letras da Unilago poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected].

O evento acontece até dia 30 deste mês. A exposição do Museu do Livro segue até 11 de maio, sempre das 8h às 21h, na biblioteca da instituição. As palestras e a feira do livro ocorrem das 19h às 21h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 99754-1718 ou pelo e-mail [email protected]

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura