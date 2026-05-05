'Tom na Fazenda' retorna a Rio Preto com duas apresentações

O espetáculo premiado e aclamado no Brasil e no exterior volta a Rio Preto após sua participação no FIT (Festival Internacional de Teatro de Rio Preto), em 2017. Agora, a montagem retorna à cidade para duas apresentações no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi nos dias 26 e 27 de junho, às 20h.

Com direção de Rodrigo Portella, o espetáculo é protagonizado e idealizado por Armando Babaioff e conta ainda com Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary no elenco.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla, a partir de R$ 25. A venda presencial acontece apenas duas horas antes de cada apresentação. O espetáculo tem classificação indicativa de 18 anos e duração de 120 minutos.

Já assistido por mais de 200 mil pessoas em diferentes países, “Tom na Fazenda” se consolidou como uma das produções brasileiras de maior circulação internacional dos últimos anos, acumulando prêmios importantes do teatro contemporâneo.

A peça é baseada no texto do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard, responsável pela obra original “Tom à la Ferme”. No Brasil, a montagem ganhou força e projeção internacional, passando por países como França, Canadá, Reino Unido, Suíça e Bélgica, além de festivais como o Off Avignon e o Festival de Edimburgo. Em Paris, no Théâtre Paris-Villette, chegou a registrar recordes de público e bilheteria.

No cenário nacional, o espetáculo soma premiações como APCA, APTR e Shell, além do Prix de la Critique de Melhor Espetáculo Estrangeiro, no Canadá, feito raro para uma produção brasileira.

Em cena, a história acompanha Tom, um publicitário que viaja ao interior para o funeral do companheiro. Ao chegar à fazenda da família, ele descobre que o relacionamento nunca foi revelado à mãe do falecido. A partir disso, se vê preso em um ambiente marcado por silêncio, tensão e mentiras, no qual passa a conviver com Francis, irmão do companheiro.

O espetáculo atravessa temas como homofobia, repressão, violência e afetos silenciados, mas principalmente discute o medo: o medo de ser, de se expor e de existir diante do outro.

Com uma encenação física e intensa, o palco se transforma em um espaço instável, em que terra, água e corpo se misturam. A lama deixa de ser apenas elemento cênico e passa a simbolizar o estado emocional dos personagens, um território onde tudo escapa ao controle.

A turnê de “Tom na Fazenda” conta com incentivo da Lei Rouanet, patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura, além do apoio internacional do Instituto Guimarães Rosa.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura