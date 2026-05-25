Sucesso nacional, ‘A Última Sessão de Freud’ ganha sessão extra em Rio Preto

O público rio-pretense ganhou mais uma chance de assistir a um dos maiores sucessos recentes do teatro brasileiro. Devido à alta procura por ingressos, o espetáculo “A Última Sessão de Freud” abriu uma sessão extra no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi, em Rio Preto. A nova apresentação será realizada no sábado, 30, às 17h.

Com a abertura da sessão extra, a programação em Rio Preto passa a contar com apresentações na sexta-feira, 29, às 20h; no sábado, 30, às 17h e às 20h; e no domingo, 31, às 17h. Os ingressos estão disponíveis por valores de R$ 25 a R$ 160 no site oficial da peça.

Estrelada por Odilon Wagner e Marcello Airoldi, com direção de Elias Andreato, a montagem está em cartaz há quatro anos, já ultrapassou 400 apresentações pelo País e foi assistida por mais de 180 mil espectadores.

A peça propõe um encontro fictício entre Sigmund Freud e o escritor britânico C.S. Lewis, autor de “As Crônicas de Nárnia”. Ambientada em Londres, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a trama imagina um embate intelectual entre dois homens de visões radicalmente distintas sobre religião, existência e natureza humana.

Enquanto Freud sustenta sua visão racional e crítica em relação à fé, Lewis surge como contraponto ao defender a espiritualidade cristã após abandonar o ateísmo. O texto, escrito pelo dramaturgo norte-americano Mark St. Germain e inspirado no livro “Deus em Questão”, do psiquiatra Armand M. Nicholi Jr., transforma o debate filosófico em um duelo emocional e humano.

Mais do que uma discussão teórica, o espetáculo encontra força justamente na tensão entre ideias opostas em um mundo prestes a mergulhar no horror da guerra. O cenário reproduz o consultório de Freud no período em que o psicanalista vivia exilado na Inglaterra após fugir da perseguição nazista.

A direção de Elias Andreato aposta na palavra e na escuta como motores da encenação, conduzindo um texto marcado por ironia, densidade e momentos de humor. Ao longo da temporada nacional, a peça também passou a provocar debates com o público em teatros e universidades, especialmente por abordar temas que seguem atuais em um cenário de crescente polarização social.