Sociedade de Medicina promove festa junina solidária em Rio Preto

Com bandeirinhas, comidas típicas, música ao vivo e um propósito que vai além da celebração, a tradicional Festa Junina da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto volta a reunir a comunidade em uma noite de confraternização e solidariedade. O evento será realizado na próxima sexta-feira, 26, a partir das 19h, na sede da entidade, e terá como ingresso a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Aberta ao público, a festa ocorre na Alameda Dr. Oscar de Barros Serra Dória, 5661, na Vila São Manoel. Além de preservar elementos característicos das comemorações juninas, o encontro também abre espaço para o trabalho de instituições filantrópicas da cidade, que estarão à frente de barracas de comidas típicas e atividades voltadas ao público.

Participam da iniciativa entidades como Proepad, Sancav, Projeto Ioiô, Lions Clube, Loja Maçônica, Associação dos Amigos dos Autistas e Rotary Novo Cinquentenário. A proposta é transformar a celebração em uma oportunidade de arrecadar recursos e ampliar a visibilidade das ações desenvolvidas por esses grupos.

A programação contará ainda com apresentação do sanfoneiro Caio Marques e companhia, que levará ao público um repertório dedicado aos clássicos das festas juninas.

Os interessados também podem reservar mesas para acompanhar o evento com mais conforto. Os valores são de R$ 60 para associados da Associação Paulista de Medicina (APM), R$ 65 para médicos cooperados da Unimed e R$ 70 para convidados.

Tradicional no calendário da entidade, a festa busca reunir famílias, profissionais da saúde e moradores da cidade em torno de uma celebração marcada pela cultura popular e pelo incentivo à solidariedade.