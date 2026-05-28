Show do Maroon 5 em Rio Preto terá ingressos a partir de R$ 300 no primeiro lote

A banda Maroon 5, vencedora de três prêmios GRAMMY e dona de diversos discos de platina, confirmou apresentação em Rio Preto no dia 6 de setembro, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto. A abertura dos portões está prevista para as 16h, com início do show programado para as 20h30.

O show marca a abertura da turnê brasileira do grupo, que também passará por São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, colocando a cidade do interior paulista na rota de uma das maiores atrações do pop mundial.

A pré-venda de ingressos pelo site Ticketmaster começa nesta sexta-feira, 29, exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking. Já a pré-venda para os demais clientes Santander será aberta na sábado, 30. A venda para o público em geral começa na segunda-feira, 1º de junho.

Tanto na pré-venda quanto na venda geral, os ingressos estarão disponíveis a partir das 11h pelo site Ticketmaster e na bilheteria oficial, localizada no Shopping Iguatemi Rio Preto. Nos demais dias, a bilheteria funciona das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

No primeiro lote, os ingressos custam R$ 300 meia-entrada e R$ 600 inteira para a pista; R$ 400 meia-entrada e R$ 800 inteira para a pista premium; e R$ 1 mil para o camarote open bar. No segundo lote, os valores passam para R$ 350 meia-entrada e R$ 700 inteira na pista; R$ 450 meia-entrada e R$ 900 inteira na pista premium; e R$ 1,3 mil no camarote. Já no terceiro lote, os preços chegam a R$ 400 meia-entrada e R$ 800 inteira na pista; R$ 500 meia-entrada e R$ 1 mil inteira na pista premium; além de R$ 1,5 mil no camarote open bar, que inclui cerveja, água e refrigerante.

Será permitido comprar até seis ingressos por CPF, com limite de duas meias-entradas. Clientes Santander poderão parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. Para os demais compradores, o parcelamento será de até três vezes sem juros.

A classificação etária do evento é de 16 anos. Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos poderão entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

A turnê brasileira é apresentada pelo Santander Brasil e o show em Rio Preto tem promoção da Live Nation Brasil.

A bilheteria estará localizada no Piso Superior, em frente à loja Cotton On. No local, os fãs poderão adquirir ingressos para todos os setores disponíveis e contar com a isenção total da taxa de conveniência, válida exclusivamente para compras presenciais. Após a compra, os ingressos serão disponibilizados exclusivamente em formato digital, por meio do aplicativo Quentro.

“Nosso objetivo é posicionar o Iguatemi São José do Rio Preto como um hub de grandes acontecimentos na região, com ações que estejam conectadas ao que há de mais moderno na cidade. Neste sentido, em mais uma atração internacional, seremos o espaço oficial para a venda de ingressos e queremos que os fãs comecem a vivenciar a experiência do show em toda a sua jornada dentro do shopping, desde a chegada até a compra dos ingressos, com praticidade e vantagens exclusivas”, afirma Flavia Lania, gerente de Marketing do Iguatemi São José do Rio Preto.

Turnê brasileira

Liderado por Adam Levine, o Maroon 5 desembarca no País para uma série de apresentações em setembro. Depois do show em Rio Preto, a banda segue para São Paulo, onde se apresenta no dia 8, no Nubank Arena, antigo Allianz Parque. Em seguida, o grupo faz show em Salvador, no dia 10, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A turnê brasileira termina no dia 12 de setembro, quando o Maroon 5 sobe ao palco do Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

Conhecida por sucessos como “Sugar”, “Girls Like You”, “This Love”, “Memories” e “She Will Be Loved”, a banda acumula bilhões de reproduções nas plataformas digitais e mantém uma das carreiras mais populares do pop internacional nas últimas duas décadas.

A confirmação da apresentação também reforça o crescimento de Rio Preto no circuito de grandes turnês nacionais e internacionais, ampliando o calendário de entretenimento da região.