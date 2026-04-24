Shopping divulga vencedores de projeto que transforma banheiros em experiências sensoriais
Iniciativa pioneira no País envolveu estudantes de arquitetura para transformar banheiros do Plaza Shopping em espaços sensoriais
Transformar um espaço cotidiano em experiência é uma ambição recorrente na arquitetura e foi essa a proposta levada aos banheiros do Plaza Shopping, que viraram ambientes sensoriais assinados por estudantes de Arquitetura e avaliados pelo público. Na noite de quarta-feira, 22, o empreendimento anunciou os vencedores do Bathroom Design, projeto que se apresenta como pioneiro no País.
Após meses de votação popular, o projeto Raízes Latinas ficou em primeiro lugar, com mais de 51% dos votos, garantindo prêmio de R$ 5 mil. Em seguida vieram Cartoon, com R$ 2 mil, e Tropicalidade, que recebeu R$ 1 mil.
A votação ocorreu entre 18 de agosto e 1º de dezembro de 2025 e adotou um sistema que restringia a participação a uma escolha por CPF, com validação por geolocalização — ou seja, apenas clientes presentes no shopping podiam votar. O acesso foi feito por QR Codes instalados nos próprios ambientes, o que estimulou a circulação e a interação direta com os projetos.
“O Bathroom Design mostra que é possível transformar espaços funcionais em ambientes diferenciados, trazendo inovação de forma acessível ao público. A proposta permitiu que os clientes vivenciassem o shopping de uma maneira nova, com intervenções criativas que agregam valor à experiência como um todo”, afirma a gerente de Marketing do Plaza Shopping, Eliana Ribeiro.
Ao todo, dez grupos de alunos do 5º e 7º períodos de Arquitetura e Urbanismo da Unirp participaram da iniciativa, desenvolvendo propostas completas que incluíram iluminação, decoração, infraestrutura e ambientação sensorial. Após avaliação de uma comissão multidisciplinar, três projetos foram selecionados para execução e votação popular.
Para a coordenadora do curso, Bianca Bellei, a experiência extrapola o ambiente acadêmico. “É uma grande oportunidade para nossos alunos participarem de um evento dessas proporções ainda na graduação. Poder trabalhar com projetos e pessoas reais, nessa fase de formação, é extremamente enriquecedor para o aprendizado”, afirma.
Mais do que estética, os projetos apostaram na imersão: cada ambiente recebeu trilha sonora e fragrância exclusivas, ampliando a proposta de envolver o visitante para além do visual. Registros do processo, incluindo fotos, vídeos e um documentário, foram disponibilizados nas redes sociais do shopping.
O Bathroom Design é uma realização do Plaza Shopping, com apoio da Unirp e da Revista Nova Versão, e patrocínio de Movibank, J.Silva Painéis, Vai Xorá Tintas, Oquei Telecom e Gardê.