Shopping divulga vencedores de projeto que transforma banheiros em experiências sensoriais

Transformar um espaço cotidiano em experiência é uma ambição recorrente na arquitetura e foi essa a proposta levada aos banheiros do Plaza Shopping, que viraram ambientes sensoriais assinados por estudantes de Arquitetura e avaliados pelo público. Na noite de quarta-feira, 22, o empreendimento anunciou os vencedores do Bathroom Design, projeto que se apresenta como pioneiro no País.

Após meses de votação popular, o projeto Raízes Latinas ficou em primeiro lugar, com mais de 51% dos votos, garantindo prêmio de R$ 5 mil. Em seguida vieram Cartoon, com R$ 2 mil, e Tropicalidade, que recebeu R$ 1 mil.

A votação ocorreu entre 18 de agosto e 1º de dezembro de 2025 e adotou um sistema que restringia a participação a uma escolha por CPF, com validação por geolocalização — ou seja, apenas clientes presentes no shopping podiam votar. O acesso foi feito por QR Codes instalados nos próprios ambientes, o que estimulou a circulação e a interação direta com os projetos.

“O Bathroom Design mostra que é possível transformar espaços funcionais em ambientes diferenciados, trazendo inovação de forma acessível ao público. A proposta permitiu que os clientes vivenciassem o shopping de uma maneira nova, com intervenções criativas que agregam valor à experiência como um todo”, afirma a gerente de Marketing do Plaza Shopping, Eliana Ribeiro.

Ao todo, dez grupos de alunos do 5º e 7º períodos de Arquitetura e Urbanismo da Unirp participaram da iniciativa, desenvolvendo propostas completas que incluíram iluminação, decoração, infraestrutura e ambientação sensorial. Após avaliação de uma comissão multidisciplinar, três projetos foram selecionados para execução e votação popular.

Para a coordenadora do curso, Bianca Bellei, a experiência extrapola o ambiente acadêmico. “É uma grande oportunidade para nossos alunos participarem de um evento dessas proporções ainda na graduação. Poder trabalhar com projetos e pessoas reais, nessa fase de formação, é extremamente enriquecedor para o aprendizado”, afirma.

Mais do que estética, os projetos apostaram na imersão: cada ambiente recebeu trilha sonora e fragrância exclusivas, ampliando a proposta de envolver o visitante para além do visual. Registros do processo, incluindo fotos, vídeos e um documentário, foram disponibilizados nas redes sociais do shopping.

O Bathroom Design é uma realização do Plaza Shopping, com apoio da Unirp e da Revista Nova Versão, e patrocínio de Movibank, J.Silva Painéis, Vai Xorá Tintas, Oquei Telecom e Gardê.