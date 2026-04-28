Shopping de Rio Preto recebe ‘Fashion Talks’, evento de moda com pré-estreia exclusiva no cinema

O Riopreto Shopping realiza, nesta quarta-feira, 29, mais uma edição do “Fashion Talks”, encontro que combina reflexão sobre o universo da moda e experiência cinematográfica em um ambiente intimista. A programação ocorre na Sala Vip do Cine Multiplex e reúne participantes convidadas para um bate-papo sobre as transformações do setor, seguido de uma sessão especial de cinema.

A jornalista de moda Cora Soares é a anfitriã da noite e recepciona as convidadas a partir das 20h30. Durante o encontro, ela conduz uma conversa sobre a evolução da comunicação de moda, abordando as mudanças no jornalismo especializado, a inserção do tema no mainstream e o comportamento de um consumidor cada vez mais orientado por experiências.

O talk também propõe uma análise das transformações nas relações de consumo e dos movimentos de adaptação de marcas e veículos diante de um cenário mais dinâmico, digital e interativo. A convidada ainda antecipa tendências e movimentos que devem ganhar força nas próximas temporadas.

Após o bate-papo, a programação segue com a pré-estreia do filme “O Diabo Veste Prada 2”, exibido em sessão especial na Sala Vip do Cine Multiplex. A iniciativa antecipa a continuação da história, que revisita personagens conhecidos em um contexto marcado pelas mudanças no jornalismo e pelas novas dinâmicas de poder no mercado de luxo.

Com proposta exclusiva, o Fashion Talks reforça a aposta do Riopreto Shopping em eventos que articulam conteúdo, comportamento e entretenimento.