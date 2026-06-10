Shopping Cidade Norte promove jantar especial para o Dia dos Namorados em Rio Preto

O Dia dos Namorados costuma movimentar restaurantes, vitrines e corredores de centros de compras em todo o País. Em Rio Preto, a data ganhará um capítulo especial no Shopping Cidade Norte, que realiza, na sexta-feira, 12, mais uma edição do tradicional Jantar dos Namorados. A partir das 19h, a Praça de Alimentação do centro de compras receberá decoração temática, música ao vivo e opções gastronômicas variadas para os casais que desejam celebrar a ocasião.

A proposta é transformar o espaço em um ambiente voltado ao romantismo, reunindo desde franquias e restaurantes até operações de alimentação com cardápios para diferentes perfis de público. O jantar acontece em área climatizada e contará com ambientação especial para tornar a experiência mais acolhedora.

A trilha sonora da noite ficará por conta de uma banda com repertório dedicado aos clássicos românticos. Entre as músicas previstas estão sucessos internacionais como "Endless Love", "Photograph", "See You Again" e "Perfect", além de canções brasileiras que atravessaram gerações, como "Carinhoso", "De Janeiro a Janeiro", "Azul da Cor do Mar", "Eu Sei Que Eu Vou Te Amar" e "Como é Grande o Meu Amor Por Você".

“O Shopping Cidade Norte é o destino certo para a escolha do presente ideal, com opções de roupas, perfumes, calçados, joias, semijoias, chocolates e acessórios. Além disso, o tradicional ‘Jantar dos Namorados’ na Praça de Alimentação proporciona um momento romântico para os casais celebrarem a data”, afirma a gerente de marketing do Shopping Cidade Norte, Elaine Morília.