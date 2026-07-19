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Shakira deve se apresentar em Rio Preto entre o Natal e o Réveillon

Este seria o terceiro show internacional de Rio Preto somente neste ano. No dia 7 de abril, a banda de rock americana esteve em Rio Preto e, no dia 6 de setembro, está prevista a apresentação da banda Maroon 5

por Maria Elena Covre
Publicado em 19/07/2026 às 09:43Atualizado em 19/07/2026 às 09:56
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Cantora colombiana Shakira deve se apresentar em Rio Preto em dezembro (Divulgação)
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Cantora colombiana Shakira deve se apresentar em Rio Preto em dezembro (Divulgação)
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A cantora colombiana Shakira deve desembarcar em Rio Preto ainda em 2026 para a realização de um show. Segundo informações obtidas pelo Diário, o show será entre o Natal e o Réveillon. Uma data provável é o dia 27 de dezembro, um domingo.

Não há qualquer confirmação por parte dos responsáveis pela contratação do show.

Este seria o terceiro show internacional de Rio Preto somente neste ano. No dia 7 de abril, a banda de rock americana esteve em Rio Preto e, no dia 6 de setembro, está prevista a apresentação da banda Maroon 5.