Shakira deve se apresentar em Rio Preto entre o Natal e o Réveillon

A cantora colombiana Shakira deve desembarcar em Rio Preto ainda em 2026 para a realização de um show. Segundo informações obtidas pelo Diário, o show será entre o Natal e o Réveillon. Uma data provável é o dia 27 de dezembro, um domingo.

Não há qualquer confirmação por parte dos responsáveis pela contratação do show.

Este seria o terceiro show internacional de Rio Preto somente neste ano. No dia 7 de abril, a banda de rock americana esteve em Rio Preto e, no dia 6 de setembro, está prevista a apresentação da banda Maroon 5.