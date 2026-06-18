Semana de estreias traz ‘Toy Story 5’ e romance adolescente brasileiro às telonas

A disputa entre a imaginação e as telas, as inseguranças da adolescência e a busca por pertencimento estão no centro das estreias que chegam aos cinemas de Rio Preto nesta quinta-feira, 18.

De um lado, a volta de personagens que atravessaram gerações em “Toy Story 5”; de outro, a adaptação de “Quinze Dias”, romance de Vitor Martins que conquistou milhares de leitores ao retratar as descobertas e vulnerabilidades de um jovem em fase de amadurecimento. Em comum, os dois filmes falam sobre crescer — ainda que por caminhos muito diferentes.

O principal lançamento da semana é “Toy Story 5”, novo capítulo da franquia criada pela Pixar há mais de três décadas. Na trama, Woody, Buzz Lightyear, Jessie e os demais brinquedos enfrentam um desafio inédito: competir pela atenção das crianças em um mundo dominado por dispositivos eletrônicos. A história coloca os personagens diante de uma realidade em que a tecnologia passa a ocupar o espaço antes reservado à imaginação e às brincadeiras tradicionais.

Dirigido por Andrew Stanton, vencedor do Oscar por “Procurando Nemo” e “WALL-E”, o longa traz de volta as vozes originais de Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack. A novidade fica por conta de Lilypad, um tablet inteligente que surge como símbolo dessa nova disputa pela atenção da pequena Bonnie.

Além do apelo nostálgico para quem cresceu acompanhando a série desde os anos 1990, o filme aposta em temas contemporâneos, como o impacto das telas na infância e a transformação das relações entre crianças e brinquedos.

Já “Quinze Dias” leva para o cinema o universo criado pelo escritor brasileiro Vitor Martins. Baseado no livro homônimo, o longa acompanha Felipe, um adolescente que enfrenta questões relacionadas à autoestima, à pressão social e à descoberta de seus sentimentos durante duas semanas que mudam sua vida.

Dirigido por Daniel Lieff, o filme tem no elenco Miguel Lallo, Diego Lira e Débora Falabella. A adaptação preserva o olhar sensível do romance, que se tornou referência na literatura jovem brasileira ao abordar temas como bullying, aceitação e identidade.

As estreias reforçam uma tendência recorrente das férias escolares: a convivência entre grandes produções voltadas ao público familiar e histórias mais intimistas, capazes de dialogar com diferentes gerações. Enquanto a Pixar revisita personagens que marcaram a cultura pop, “Quinze Dias” aposta na força de uma narrativa brasileira sobre afeto, insegurança e autoconhecimento.

Pré-estreia

Para os fãs de super-heróis, a próxima semana reserva uma atração extra. Na terça-feira, 23, os cinemas recebem sessões de pré-estreia de “Supergirl”, novo filme da DC estrelado por Milly Alcock. Dirigido por Craig Gillespie, o longa acompanha Kara Zor-El em uma jornada espacial de vingança e justiça, marcando uma nova fase do universo cinematográfico da DC.