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AUDIOVISUAL EM FOCO

Segunda edição do Papo de Cinema debate desafios da produção audiovisual em Rio Preto

Encontro no Senac Rio Preto reúne profissionais do audiovisual para discutir bastidores da produção cinematográfica e fortalecer o setor

por Salomão Boaventura
Publicado em 14/05/2026 às 16:36Atualizado em 14/05/2026 às 16:36
Encontro no Senac Rio Preto terá mediação do cineasta Zé Tomaz e participação de convidados da área audiovisual (Divulgação)
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Encontro no Senac Rio Preto terá mediação do cineasta Zé Tomaz e participação de convidados da área audiovisual (Divulgação)
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A cadeia do cinema raramente termina quando a câmera é desligada. Entre editais, cronogramas apertados, equipes reduzidas e o desafio constante de transformar ideias em projetos viáveis, a produção audiovisual exige uma engenharia invisível ao público — e é justamente esse bastidor que entra em pauta na segunda edição do Papo de Cinema, marcada para terça-feira, 19, às 20h, no auditório do Senac São José do Rio Preto. Gratuito e aberto ao público, o encontro reúne profissionais da área para discutir “Os desafios da produção” no audiovisual contemporâneo.

Em formato de painel, o projeto propõe uma conversa entre convidados e plateia sobre experiências práticas, caminhos de produção e obstáculos enfrentados por quem atua no setor. A mediação será do cineasta e professor de audiovisual Zé Tomaz, fundador da Bisqui Produções e presidente da Associação Iboruna Filmes.

Participam desta edição a produtora audiovisual e diretora de produção Nathália Fiorani, a roteirista, escritora e produtora Juliene Vargas e o produtor cultural, artista trans não binárie e arte-educador E Su Mayê. Cada convidado apresentará um projeto realizado profissionalmente como ponto de partida para a discussão, trazendo experiências concretas ligadas aos desafios da produção cinematográfica.

A proposta do evento é ampliar o acesso às discussões sobre o fazer audiovisual e estimular conexões entre realizadores locais, estudantes e interessados na área. “A ideia é contribuir com informação, troca de experiências e fortalecimento do audiovisual local, com foco em desmistificar processos de criação e produção cinematográfica em Rio Preto, promovendo acesso, reflexão crítica e networking entre realizadores e público”, afirma Zé Tomaz.

A primeira edição do Papo de Cinema, realizada no teatro do Sesc Rio Preto, teve como tema “Processo Criativo” e reuniu cerca de 50 pessoas.

O encontro desta terça-feira terá duração de duas horas, sendo uma hora e meia de conversa e 30 minutos dedicados a perguntas e comentários do público. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos 30 minutos antes do início da atividade, conforme a capacidade do espaço.