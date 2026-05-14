Segunda edição do Papo de Cinema debate desafios da produção audiovisual em Rio Preto

A cadeia do cinema raramente termina quando a câmera é desligada. Entre editais, cronogramas apertados, equipes reduzidas e o desafio constante de transformar ideias em projetos viáveis, a produção audiovisual exige uma engenharia invisível ao público — e é justamente esse bastidor que entra em pauta na segunda edição do Papo de Cinema, marcada para terça-feira, 19, às 20h, no auditório do Senac São José do Rio Preto. Gratuito e aberto ao público, o encontro reúne profissionais da área para discutir “Os desafios da produção” no audiovisual contemporâneo.

Em formato de painel, o projeto propõe uma conversa entre convidados e plateia sobre experiências práticas, caminhos de produção e obstáculos enfrentados por quem atua no setor. A mediação será do cineasta e professor de audiovisual Zé Tomaz, fundador da Bisqui Produções e presidente da Associação Iboruna Filmes.

Participam desta edição a produtora audiovisual e diretora de produção Nathália Fiorani, a roteirista, escritora e produtora Juliene Vargas e o produtor cultural, artista trans não binárie e arte-educador E Su Mayê. Cada convidado apresentará um projeto realizado profissionalmente como ponto de partida para a discussão, trazendo experiências concretas ligadas aos desafios da produção cinematográfica.

A proposta do evento é ampliar o acesso às discussões sobre o fazer audiovisual e estimular conexões entre realizadores locais, estudantes e interessados na área. “A ideia é contribuir com informação, troca de experiências e fortalecimento do audiovisual local, com foco em desmistificar processos de criação e produção cinematográfica em Rio Preto, promovendo acesso, reflexão crítica e networking entre realizadores e público”, afirma Zé Tomaz.

A primeira edição do Papo de Cinema, realizada no teatro do Sesc Rio Preto, teve como tema “Processo Criativo” e reuniu cerca de 50 pessoas.

O encontro desta terça-feira terá duração de duas horas, sendo uma hora e meia de conversa e 30 minutos dedicados a perguntas e comentários do público. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos 30 minutos antes do início da atividade, conforme a capacidade do espaço.