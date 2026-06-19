Segunda edição de evento da Revista Bem-Estar celebra gastronomia, cultura e convivência

O prazer de compartilhar uma refeição, conhecer novas histórias e criar memórias foi o ingrediente principal da segunda edição do Evento Gastronômico da Revista Bem-Estar. Realizado na noite de quarta-feira, 17, na Cook's House, em Rio Preto, o encontro reuniu leitores, convidados e apreciadores da boa gastronomia para uma experiência conduzida pela chef Sylvia Cury, que apresentou um percurso de sabores inspirado em diferentes referências culinárias.

Promovido pela Revista Bem-Estar e pelo Diário da Região, o jantar foi marcado por momentos de convivência, conversas à mesa e pela proposta de aproximar gastronomia, cultura e experiências afetivas. Ao longo da noite, os participantes puderam desfrutar de pratos preparados especialmente para a ocasião, em um ambiente pensado para estimular a troca de vivências e o encontro entre pessoas com interesses em comum.

O evento também contou com o sorteio de uma obra de arte, ampliando o diálogo entre diferentes manifestações culturais e tornando a experiência ainda mais especial para os convidados.

“Agradecemos, com carinho, o interesse e a confiança de todos que garantiram presença nesta noite especial, dedicada aos sabores, aos encontros e às experiências que aproximam cultura, gastronomia e sensibilidade. Que venham os próximos encontros”, diz Patrícia Buzzini, coordenadora da Revista Bem-Estar.

A iniciativa integra a proposta da publicação de promover experiências presenciais que extrapolam as páginas da revista e fortalecem a conexão com seus leitores por meio da gastronomia, da cultura e do convívio.