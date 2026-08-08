Tapioca atravessa séculos, ganha versões gourmet e conquista paladares em Rio Preto

Com mais de 500 anos de história, a tapioca é um prato típico brasileiro e uma das principais iguarias da culinária nordestina. Segundo registros históricos, a farinha fininha (goma) produzida a partir da fécula da mandioca — um amido extraído de sua raiz — surgiu no país muito antes da chegada dos portugueses, sendo consumida de diferentes formas pelos povos indígenas. Graças à sua versatilidade gastronômica, a tapioca ganhou versões gourmetizadas, atravessou fronteiras e hoje faz sucesso no mercado internacional.

Considerada uma opção prática e nutritiva, com status de alimento “fit” quando consumida de forma equilibrada, a tapioca é um alimento saudável, natural, de fácil digestão e rico em carboidratos. Além de ser isenta de gorduras e glúten, apresenta baixo teor de sódio e calorias, dependendo do recheio escolhido. De sabor neutro, sua massa combina perfeitamente com preparações doces ou salgadas, permitindo inúmeras variações e texturas para ser saboreada a qualquer hora do dia. Em muitas mesas, ela já substituiu o tradicional pãozinho francês e se tornou uma verdadeira protagonista do café da manhã ou lanche da tarde.

Inovação

O cardápio do Sinhá Nega conta com mais de 40 opções de tapiocas salgadas e doces, preparadas sempre na hora, com uma massa fina, leve e macia, priorizando ingredientes de qualidade, escolhidos cuidadosamente. Entre as mais pedidas está a Mansour Daud, que combina um recheio generoso feito com filé de alcatra acebolado, muçarela, requeijão e bacon. Outro destaque da casa é a tapioca de costela com creme de alho, requeijão e muçarela.

“Nas opções doces, vamos muito além do tradicional. Criamos experiências, com releituras de sobremesas clássicas que surpreendem tanto pelo sabor quanto pela apresentação, como nossa tapioca mil-folhas, montada verticalmente e servida com sorvete, e nosso lançamento: tapioca Ferrero Rocher, uma combinação de cremosidade, crocância e muito chocolate”, destaca a proprietária Elen Carvalho. O estabelecimento trabalha com consumo no local, retirada e delivery para Rio Preto e região.

Sucesso no calçadão

No Sucos Delícia, a massa das tapiocas é produzida artesanalmente. A mais pedida é a Tapioca Delícia, que combina peito de peru, muçarela, queijo branco, frango, tomate, orégano e o tradicional molho verde, uma receita especial da casa, elaborada com alho, cheiro-verde e especiarias. O cardápio inclui ainda os sabores 4 Queijos, Frango, Pizza, Tradicional, Paulistinha e Vegetariana, além de reunir opções doces, como morango com creme de Ninho, doce de leite com banana e Romeu e Julieta. Todas são feitas com ingredientes selecionados e recheios preparados diariamente, garantindo frescor e qualidade.

“Nosso diferencial está no cuidado com cada etapa do preparo. A massa é artesanal, o frango é desfiado diariamente e o molho verde cremoso, que acompanha as tapiocas, também é feito todos os dias, garantindo um produto sempre fresco e realçando o sabor de cada opção”, afirmam os irmãos e proprietários Marcelo Gutierrez Dias e Victor Hugo Gutierrez Dias. As opções podem ser consumidas no local, que fica no Calçadão de Rio Preto, retiradas para viagem ou pedidas pelo iFood.

Serviço:

Sinhá Nega

Avenida Elias Tarraf, 1.260 – Dom Lafaiete

Atendimento de domingo a quinta-feira, das 18h às 23h30, e às sextas-feiras e aos sábados, das 18h à meia-noite

Informações e pedidos: (17) 3217-1752

Instagram: @sinhanega_riopreto

Sucos Delícia

Rua Jorge Tibiriçá, 2.938 – Centro (Calçadão)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h

Informações e pedidos: (17) 99111-4000

Instagram: @sucosdeliciariopreto