Roupa Nova embala Dia dos Namorados com show em Rio Preto

Há artistas que fazem parte da trilha sonora da vida. Para muitos casais brasileiros, o Roupa Nova ocupa justamente esse lugar. Com canções que atravessaram décadas e embalaram namoros, casamentos e reencontros, a banda chega a Rio Preto nesta sexta-feira, 12, para um show que transforma o Dia dos Namorados em uma celebração da memória afetiva e dos sentimentos.

A apresentação será realizada no Centro Regional de Eventos e promete reunir romantismo, nostalgia e sucessos que seguem presentes no imaginário de diferentes gerações. A expectativa é de uma noite em que o público acompanhe em coro canções que marcaram épocas e continuam conquistando novos fãs.

Com mais de quatro décadas de carreira, o grupo construiu uma trajetória marcada por músicas que se tornaram presença constante em histórias de amor. O repertório da apresentação em Rio Preto deve reunir alguns dos clássicos mais conhecidos da banda, reforçando a conexão entre música e afeto que ajudou a consolidar sua popularidade ao longo dos anos.

Para o produtor local Erick Soares, responsável pela ESPE, a escolha do Roupa Nova para a data surgiu de forma natural.

“O Dia dos Namorados pede emoção, memória afetiva e músicas que fizeram parte da história de muitos casais. O Roupa Nova tem exatamente essa essência: canções atemporais, que atravessam gerações e continuam embalando histórias de amor. Por isso, foi uma escolha muito natural para essa data tão especial”, afirma.

Os ingressos estão à venda pelo site Ícones. Os valores partem de R$ 80 para cadeirantes e R$ 100 para arquibancada. Há ainda opções de cadeira prata por R$ 320, cadeira ouro por R$ 390, com jantar incluso, e cadeira diamante a partir de R$ 520, que inclui jantar e vinho.

O show está marcado para as 22h e integra a programação especial do Dia dos Namorados, oferecendo aos casais da região uma oportunidade para celebrar a data ao som de algumas das canções mais conhecidas da música brasileira.