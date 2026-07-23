Rolê do FIT reúne Bebop Blues, DJ Eli e Caravana Fumegante nesta quinta-feira, 23

A música assume o protagonismo do Rolê do FIT nesta quinta-feira (23), em São José do Rio Preto, com uma programação que transita entre blues, funk, música latina, brasilidade e performances. O destaque da noite é o show "Funk Blues Latino", da banda rio-pretense Bebop Blues, que apresenta composições autorais e releituras inspiradas por artistas que influenciam a trajetória do quarteto. A programação gratuita ainda reúne DJ Eli e Caravana Fumegante.

Formada por João Baby Blues (gaita e voz), Fernando Poiana (guitarra), Paulo Garrido (baixo) e Guilherme Pala (bateria), a Bebop Blues propõe um espetáculo que amplia os horizontes do blues ao incorporar referências da funk music e da música latina.

De acordo com Fernando Poiana, guitarrista e produtor executivo do espetáculo, "Funk Blues Latino" é "um show sobre encontros: encontros de culturas musicais, de perspectivas de vida conflitantes e convergentes, bem como de modos de musicar a realidade que englobam seus aspectos mais festivos e fatais". Desse modo, explica Poiana, "esse show é sobre fusões, misturas, pontos de consonância cultural/musical, com canções autorais e releituras blueseiras temperadas com a pimenta dramática da latinidade."

O músico completa que "os arranjos do show reúnem tradição, modernidade e identidade para celebrar o calor do “sangue latino” e a emoção de estar junto, numa atmosfera musical diversa e dançante na qual memória e malícia se entrelaçam no sopro “caliente” da gaita e no groove e nos improvisos do grupo."

Diferentes sonoridades

A programação musical do Rolê do FIT continua com "Dj Eli & convidadas apresentam: minha pista, seu lar", espetáculo que percorre a história da música, do pertencimento e da resistência LGBTQIAPN+ no Brasil por meio da pista de dança.

Com participações de Agatha Renard, Stella She, Kata Lana, Spakarlet e Azulla, a apresentação é dividida em três atos. Segundo Eli, "o primeiro ato traz um set pop que mescla brasilidades e grandes artistas internacionais, e convida o casal de artistas Julie & Celina, o segundo ato faz um especial Madonna que mescla seus hits antigos e atuais com grandes nomes da música disco, com as participações de Aurora Vórtex, Kata Lana, Stella She e Azulla e o terceiro ato encerra a noite com o espetáculo artístico musical “Minha Pista, Seu Lar”."

Também sobe ao palco a Caravana Fumegante, formada pelos produtores musicais Rafael Garrafa, Jadeco e pelo cantor e compositor Pedro Mahal. O grupo aposta em um repertório dançante que revisita clássicos da música popular brasileira com novos arranjos e diferentes sonoridades.

Segundo Rafael Garrafa, baixista do grupo, "a apresentação é um convite à festa, trazendo releituras ousadas e arranjos criativos que transformam clássicos da MPB em novas experiências musicais, sem perder a força e a essência das canções originais."

Garrafa completa que "o resultado é uma mistura envolvente, capaz de conquistar tanto os amantes da tradição quanto aqueles em busca de novidades, e levá-los a uma viagem musical guiada pelo groove, pela inventividade e pelo prazer da celebração coletiva." Em suma, diz o músico, "o nosso show é feito para dançar, se emocionar e se deixar levar pela magia da música brasileira reinventada."

O Rolê do FIT reúne atrações musicais e performances com entrada gratuita. Os ingressos são disponibilizados no dia de cada atração, a partir das 12h, pelo aplicativo Credencial Sesc SP e pelo site do Sesc.