Rodeio de Valentim Gentil começa nesta quarta, 29, com entrada gratuita

A poeira da arena volta a subir em Valentim Gentil a partir desta quarta-feira, 29, quando tem início a festa do peão, que mistura tradição sertaneja, competição e shows musicais em quatro noites de programação no recinto Maria Cavalin.

A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais.

Na arena, o destaque é a etapa master da PBR, principal campeonato de montaria em touros do mundo, que leva ao município 25 competidores em busca de uma premiação total de R$ 80 mil e pontos importantes no ranking nacional. Os peões encaram animais de companhias como Califórnia, Marcondes Maia (2M), Viais, Scatolin, Espinosa e 3P, em disputas narradas por Umberto Junior, Oscimar Custódio e Marco Cruz.

Além das montarias, a programação inclui prova de laço em dupla (team roping), na quinta-feira, 30, e a disputa dos três tambores, marcada para sábado, 2.

No palco, a agenda de shows começa com Zé Henrique & Gabriel, nesta quarta, 29. Na quinta, 30, véspera do feriado do Dia do Trabalhador, é a vez de Fernando & Sorocaba. O cantor Eduardo Costa se apresenta na sexta-feira, 1º, enquanto o grupo Os Barões da Pisadinha encerra a programação no sábado, 2.

A festa integra as comemorações dos 83 anos de Valentim Gentil, celebrados no domingo, e é realizada pela Empremix Produções, com produção do Clube de Eventos 03 de Maio e da Vale do Sol Eventos, além de apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Camarotes

O evento tem entrada gratuita nos setores pista e arquibancadas. Já os camarotes podem ser adquiridos a partir de R$ 160 pelo site da Guichê Web ou nos pontos de venda fixos.

Em Valentim Gentil, os ingressos dos camarotes podem ser adquiridos no Auto Posto Gentil. Em Votuporanga, são pontos de venda as lojas Mister Cowboy e Texas Country. Já em Fernandópolis, os camarotes estão disponíveis na Cheyenne Western.