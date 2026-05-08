Rock Solidário promove tributo beneficente a Ronaldo Quintana em Rio Preto

O rock solidário toma conta do Quintal Food Park neste domingo, dia 10, a partir das 15h30, em uma noite especial em homenagem ao músico rio-pretense Ronaldo Quintana. O evento beneficente terá entrada no valor de R$ 10, com toda a renda da portaria revertida para o artista e sua família.

Organizado por Maurício Moraes, o tributo foi criado para ajudar Ronaldo, que sofreu um AVC há pouco mais de um ano e, desde então, enfrenta um intenso processo de recuperação. Músico conhecido na cena rock de Rio Preto, ele vivia exclusivamente da música antes do problema de saúde.

A programação da noite contará com apresentações das bandas Cuba, Freelancer, Thiago Giacomelli com Eric e Amadeu, The Horses e GPlay. Segundo Maurício, o cronograma precisou passar por mudanças após a confirmação de uma participação especial.

“Foi uma grata surpresa. O Giacomelli chegou ao Brasil e quis participar do evento. Então a gente adiantou a abertura dos portões para às 15h30 e a primeira banda começa às 16h”, explicou o organizador.

Inicialmente, a programação começaria mais tarde, mas a participação do músico, que veio de fora do país, motivou a alteração no horário.

Além das apresentações, o público também poderá viver um momento emocionante: a expectativa é que o próprio Ronaldo Quintana participe da noite ao lado da banda The Horses.

“Ele vai estar lá. A intenção é que toque junto com a The Horses. A gente tem uma preocupação por conta da recuperação, mas é um desejo dele e acredito que vai dar tudo certo”, contou Maurício.

De acordo com o organizador, o estado de saúde do músico ainda exige muitos cuidados. Ronaldo ficou sete dias internado na UTI após o AVC e, desde então, enfrenta uma recuperação lenta e delicada. A rotina da família mudou completamente, e a esposa do músico precisou deixar o trabalho para se dedicar integralmente aos cuidados dele.

Maurício também destacou a importância de Ronaldo para a cena musical de Rio Preto. O músico integrou a antiga banda Ortodoxos ao lado de nomes conhecidos do rock regional e segue sendo considerado “o quinto elemento” da The Horses, mesmo afastado dos palcos.

O evento faz parte da iniciativa “Rock Solidário”, promovida no Quintal Food Park para auxiliar músicos da cidade em momentos difíceis. Segundo o organizador, essa já é a segunda ação beneficente voltada a Ronaldo.

“É muito gratificante fazer algo por alguém tão querido. A gente sente o carinho das pessoas nas repostagens, no evento, no apoio. Isso faz um bem danado”, afirmou.

Maurício ainda deixou um convite ao público para participar da ação solidária no fim de semana.

“Bora pro Quintal fazer o bem no Dia das Mães. Além de curtir um grande evento de rock, o pessoal vai ajudar muito uma família que realmente precisa.”

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura