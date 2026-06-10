Riopreto Shopping aposta em arte e experiências afetivas para celebrar o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados costuma ser marcado por presentes, jantares e declarações. No Riopreto Shopping, a proposta deste ano passa também pela criação de memórias. Com o tema "Amar é...", a campanha promovida pelo centro de compras transforma a Praça 1 de Eventos em um espaço dedicado a experiências afetivas, reunindo arte, registros fotográficos e lembranças personalizadas para os visitantes até 12 de junho.

O destaque da programação é a participação da artista plástica Jane Arroyo, que desenvolveu uma série de telas exclusivas para a campanha. As obras ficam expostas ao público e ajudam a compor um ambiente inspirado em diferentes formas de expressar o afeto.

Além da exposição, Jane estará presente no local produzindo cards personalizados para os visitantes, das 14h às 18h. A proposta é transformar mensagens, recordações e sentimentos em pequenas peças criadas especialmente para marcar a data.

A experiência é complementada por um espaço instagramável montado especialmente para a campanha. O cenário convida casais, amigos e familiares a registrar momentos e compartilhar as imagens nas redes sociais, ampliando a proposta de celebrar o amor por meio de lembranças que podem ser guardadas e revisitadas.

Ao apostar em elementos artísticos e interativos, a iniciativa busca ir além do consumo associado ao período, oferecendo ao público oportunidades de vivenciar a data de forma mais afetiva e personalizada.

Para receber um card exclusivo produzido por Jane Arroyo, os clientes devem apresentar cupons fiscais de compras realizadas no shopping que somem R$ 50. Será disponibilizado um card por CPF.

A campanha também reforça as opções de compras, lazer e gastronomia disponíveis no empreendimento para quem pretende comemorar a data ou buscar presentes. Entre as operações inauguradas recentemente estão Vivara, Centauro, Riachuelo, Korelle, Além da Make, a nova Renner, Sal e Brasa e Aero Kids.