Restaurante promove noite de tango com gastronomia argentina em Rio Preto

A combinação entre música e gastronomia ganha clima portenho na quinta, 23, a partir das 20h, em Rio Preto. O restaurante Cabaña Argentina, no shopping Iguatemi, promove mais uma edição da “Noche del Tango”, evento que propõe unir apresentação de dança ao vivo ao menu tradicional do restaurante inspirado na culinária argentina.

A programação inclui performance de dançarinos de tango acompanhados por piano, bandoneón e violão, em um formato que busca recriar a atmosfera típica das casas dedicadas ao gênero musical surgido em Buenos Aires no fim do século 19.

Para a noite, o restaurante prepara um cardápio especial com pratos e cortes característicos da gastronomia argentina. A proposta acompanha a especialidade da casa, voltada à parrilla, técnica de preparo de carnes bastante difundida no País vizinho.

"O Cabaña Argentina é um restaurante elegante que oferece o legítimo sabor da gastronomia Argentina. Estamos muito felizes que o evento 'Noche del Tango', tenha conquistado o coração dos rio-pretenses", afirma Gustavo Ribeiro, gestor da unidade em Rio Preto.

O Cabaña Argentina integra o grupo Pobre Juan e funciona no piso térreo do Iguatemi São José do Rio Preto. As reservas para a “Noche del Tango” são limitadas e devem ser feitas diretamente com o restaurante.