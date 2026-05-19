Renato Albani apresenta reta final da turnê ‘A ignorância é uma dádiva’ em Rio Preto
Humorista sobe ao palco do Teatro Municipal Paulo Moura neste sábado, 23, com três sessões do espetáculo visto por mais de 195 mil pessoas
Depois de percorrer cidades brasileiras e europeias com sessões lotadas, o humorista Renato Albani chega a Rio Preto neste sábado, 23, trazendo a reta final da turnê “A ignorância é uma dádiva”, espetáculo que já reuniu mais de 195 mil espectadores desde a estreia, em 2025.
Em clima de despedida desse ciclo da carreira, Albani sobe ao palco do Teatro Municipal Paulo Moura para três apresentações, às 17h, 19h e 21h. Os ingressos estão disponíveis no site oficial de Renato Albani.
Considerado pelo próprio humorista como o melhor texto de sua trajetória, o espetáculo aposta em observações sobre as contradições da vida adulta, os relacionamentos, o impacto das redes sociais e os choques entre diferentes gerações. Com um humor baseado em situações cotidianas e identificação imediata com o público, Albani transforma experiências comuns em sequência de gargalhadas.
Em cartaz desde o ano passado, “A ignorância é uma dádiva” consolidou o comediante entre os principais nomes do stand-up nacional. A turnê passou por diversas cidades do Brasil e da Europa e ganhou força nas redes sociais com trechos compartilhados pelo público após as apresentações.
A passagem pelo interior paulista acontece pouco antes da gravação do especial do espetáculo, marcada para 6 de junho, em Vitória, no Espírito Santo. O registro encerrará oficialmente a turnê, tornando as apresentações em Rio Preto uma das últimas oportunidades para assistir ao show ao vivo antes do fechamento desse capítulo na carreira do humorista.