Renato Albani apresenta reta final da turnê ‘A ignorância é uma dádiva’ em Rio Preto

Depois de percorrer cidades brasileiras e europeias com sessões lotadas, o humorista Renato Albani chega a Rio Preto neste sábado, 23, trazendo a reta final da turnê “A ignorância é uma dádiva”, espetáculo que já reuniu mais de 195 mil espectadores desde a estreia, em 2025.

Em clima de despedida desse ciclo da carreira, Albani sobe ao palco do Teatro Municipal Paulo Moura para três apresentações, às 17h, 19h e 21h. Os ingressos estão disponíveis no site oficial de Renato Albani.

Considerado pelo próprio humorista como o melhor texto de sua trajetória, o espetáculo aposta em observações sobre as contradições da vida adulta, os relacionamentos, o impacto das redes sociais e os choques entre diferentes gerações. Com um humor baseado em situações cotidianas e identificação imediata com o público, Albani transforma experiências comuns em sequência de gargalhadas.

Em cartaz desde o ano passado, “A ignorância é uma dádiva” consolidou o comediante entre os principais nomes do stand-up nacional. A turnê passou por diversas cidades do Brasil e da Europa e ganhou força nas redes sociais com trechos compartilhados pelo público após as apresentações.

A passagem pelo interior paulista acontece pouco antes da gravação do especial do espetáculo, marcada para 6 de junho, em Vitória, no Espírito Santo. O registro encerrará oficialmente a turnê, tornando as apresentações em Rio Preto uma das últimas oportunidades para assistir ao show ao vivo antes do fechamento desse capítulo na carreira do humorista.