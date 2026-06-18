Projeto PIC Atípico realiza festa junina beneficente em Rio Preto

Com bingo, leilão, comidas típicas e uma proposta voltada ao acolhimento de famílias, o Juninão Atípico será realizado no dia 27 de junho, às 14h, em Rio Preto. A festa beneficente tem como objetivo arrecadar recursos para o PIC Atípico, projeto que atende cerca de 60 crianças, jovens e adolescentes e desenvolve ações voltadas ao acompanhamento e à inclusão de pessoas atípicas.

O evento será realizado na Paróquia São João Apóstolo e Nossa Senhora das Dores, localizada na Rua Evaristo Ferreira Cabral, 1365, no Jardim Planalto, e reunirá atrações tradicionais das festas juninas, como bingo, leilão e barracas de alimentação. Entre as opções gastronômicas previstas estão cachorro-quente, pipoca, bolos, pastel, kafta entre outras delícias.

A iniciativa é organizada pela pedagoga Beatriz Ventrameli e busca criar um ambiente acolhedor tanto para as crianças quanto para seus familiares. “A ideia é que as crianças possam se divertir sem julgamentos e os pais possam se sentir acolhidos, sabendo que estão na companhia de famílias que vivenciam as mesmas experiências”, diz Beatriz.

Além da arrecadação de recursos para a manutenção das atividades do projeto, o encontro pretende estimular a convivência entre famílias que compartilham desafios semelhantes no cotidiano, reforçando valores como inclusão, respeito e pertencimento.

Os ingressos individuais custam R$ 15 para adultos e R$ 5 para crianças de até 12 anos. Também é possível reservar mesas para quatro pessoas por R$ 50. Cada mesa dá direito a uma cartela de bingo para concorrer a uma viagem para Campos do Jordão.

Informações sobre ingressos, reservas e formas de apoio podem ser obtidas pelo WhatsApp, no número (17) 99662-7772. Mais detalhes também estão disponíveis no perfil do projeto no Instagram, @projetopic.atipico.

Serviço

kafta,Juninão Atípico

Quando: sexta-feira, 27, às 14h

Onde: Rua Evaristo Ferreira Cabral, 1365, Jardim Planalto, Rio Preto

Ingressos: R$ 15 (adultos) e R$ 5 (crianças até 12 anos)

Mesa para quatro pessoas: R$ 50

Informações: (17) 99662-7772 e Instagram @projetopic.atipico