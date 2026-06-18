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ARRAIÁ DA INCLUSÃO

Projeto PIC Atípico realiza festa junina beneficente em Rio Preto

Juninão Atípico acontece no dia 27 de junho com proposta de promover inclusão, convivência e apoio entre famílias

por Salomão Boaventura
Publicado em 18/06/2026 às 09:37Atualizado em 18/06/2026 às 09:37
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Organizado pela pedagoga Beatriz Ventrameli, Juninão Atípico arrecada recursos para projeto voltado ao desenvolvimento de crianças atípicas (Arquivo Pessoal)
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Organizado pela pedagoga Beatriz Ventrameli, Juninão Atípico arrecada recursos para projeto voltado ao desenvolvimento de crianças atípicas (Arquivo Pessoal)
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Com bingo, leilão, comidas típicas e uma proposta voltada ao acolhimento de famílias, o Juninão Atípico será realizado no dia 27 de junho, às 14h, em Rio Preto. A festa beneficente tem como objetivo arrecadar recursos para o PIC Atípico, projeto que atende cerca de 60 crianças, jovens e adolescentes e desenvolve ações voltadas ao acompanhamento e à inclusão de pessoas atípicas.

O evento será realizado na Paróquia São João Apóstolo e Nossa Senhora das Dores, localizada na Rua Evaristo Ferreira Cabral, 1365, no Jardim Planalto, e reunirá atrações tradicionais das festas juninas, como bingo, leilão e barracas de alimentação. Entre as opções gastronômicas previstas estão cachorro-quente, pipoca, bolos, pastel, kafta entre outras delícias.

A iniciativa é organizada pela pedagoga Beatriz Ventrameli e busca criar um ambiente acolhedor tanto para as crianças quanto para seus familiares. “A ideia é que as crianças possam se divertir sem julgamentos e os pais possam se sentir acolhidos, sabendo que estão na companhia de famílias que vivenciam as mesmas experiências”, diz Beatriz.

Além da arrecadação de recursos para a manutenção das atividades do projeto, o encontro pretende estimular a convivência entre famílias que compartilham desafios semelhantes no cotidiano, reforçando valores como inclusão, respeito e pertencimento.

Os ingressos individuais custam R$ 15 para adultos e R$ 5 para crianças de até 12 anos. Também é possível reservar mesas para quatro pessoas por R$ 50. Cada mesa dá direito a uma cartela de bingo para concorrer a uma viagem para Campos do Jordão.

Informações sobre ingressos, reservas e formas de apoio podem ser obtidas pelo WhatsApp, no número (17) 99662-7772. Mais detalhes também estão disponíveis no perfil do projeto no Instagram, @projetopic.atipico.

Serviço

kafta,Juninão Atípico
Quando: sexta-feira, 27, às 14h
Onde: Rua Evaristo Ferreira Cabral, 1365, Jardim Planalto, Rio Preto
Ingressos: R$ 15 (adultos) e R$ 5 (crianças até 12 anos)
Mesa para quatro pessoas: R$ 50
Informações: (17) 99662-7772 e Instagram @projetopic.atipico