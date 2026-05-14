Projeto ‘Música no Pátio’ leva shows e oficinas artísticas para escolas de Rio Preto

Transformar o espaço escolar em palco, pista de dança e território de imaginação. É com essa proposta que o projeto “Música no Pátio”, idealizado por Guilherme Vieira Fernandes, chega a escolas e projetos sociais de Rio Preto levando apresentações musicais, oficinas criativas e experiências artísticas voltadas ao público infantil. Contemplada pela Lei Nelson Seixas 2025, a iniciativa aposta na mistura entre música ao vivo, cultura popular brasileira e elementos cênicos para criar uma experiência imersiva dentro do ambiente escolar.

Com duração de 90 minutos, os espetáculos reúnem banda ao vivo, cantores e bailarinos em apresentações pensadas para estimular interação, criatividade e participação das crianças. Figurinos, maquiagem cênica, dança e referências à palhaçaria ajudam a construir o clima lúdico da proposta.

“O projeto Música no Pátio surgiu da vontade de levar arte e cultura para espaços que muitas vezes têm pouco acesso a esse tipo de atividade, principalmente escolas e comunidades mais afastadas da região central. A ideia nasceu a partir do contato com gestores escolares e da percepção de como a música, a dança e as experiências lúdicas podem transformar o ambiente escolar, aproximando as crianças da arte de uma forma divertida, educativa e inclusiva”, afirma Guilherme.

Além das apresentações, o projeto promove duas oficinas formativas: “Batucando o Futuro”, voltada à iniciação musical com aulas de percussão e bateria, e “Movimento Livre”, dedicada à experimentação corporal e à dança criativa. As atividades trabalham ritmo, coordenação motora, expressão artística e interação coletiva de forma acessível e participativa.

“As ações começam com oficinas de música e dança e se encerram com uma grande apresentação musical ao vivo. O espetáculo tem duração de 90 minutos e reúne banda ao vivo, cantores e bailarinos, trazendo um repertório de músicas infantis e canções da cultura popular brasileira”, explica o idealizador.

O artista também destaca que o projeto investe na construção visual das apresentações para ampliar o encantamento das crianças durante as atividades.

“Além da música, o projeto aposta muito na parte visual e lúdica, com figurinos, maquiagem e elementos inspirados na palhaçaria, criando um ambiente de fantasia e interação para as crianças.”

Cantor e organizador do projeto, Guilherme diz que a realização da iniciativa depende de um trabalho coletivo de produção e articulação cultural.

“Eu atuo como cantor do projeto e já tenho uma longa trajetória na música em Rio Preto e região. Mas, para que tudo aconteça da melhor forma, existe toda uma equipe de produção, organização e mentoria trabalhando junto comigo.”

“Isso faz toda a diferença, porque conseguimos dividir as funções e construir o projeto de maneira coletiva, unindo experiência artística e produção cultural.”

Segundo ele, a expectativa é que a iniciativa deixe marcas que ultrapassem o momento do espetáculo e fortaleça a presença da arte no cotidiano escolar.

“A expectativa é muito positiva. Queremos proporcionar experiências marcantes para as crianças, estimular o interesse pela música, pela dança e pela cultura popular, além de fortalecer o vínculo entre arte e educação. Também esperamos que o projeto deixe um impacto duradouro nas escolas e incentive novas ações culturais nesses espaços.”

Esta é a primeira edição do “Música no Pátio” e também o primeiro projeto de Guilherme contemplado pela Lei Nelson Seixas. A próxima apresentação acontece na próxima terça-feira, 19, no Projeto Aquário – Núcleo Engenheiro Schmitt.

“Sim, essa é a primeira edição do Música no Pátio e também é o meu primeiro projeto contemplado pela Lei Nelson Seixas. Já tive experiências anteriores com projetos aprovados pelo ProAC e também pela Lei Rouanet, então é muito especial poder agora realizar essa iniciativa voltada às crianças e às escolas da nossa região.”