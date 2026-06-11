Projeto Espalhando Histórias amplia acesso à leitura com estante no Mercadão de Rio Preto

Quem passar pelo Mercadão Municipal de Rio Preto agora poderá sair de lá não apenas com compras, mas também com um livro debaixo do braço. O projeto Espalhando Histórias inaugurou uma estante solidária no Espaço Edson Baffi, transformando um dos locais mais tradicionais da cidade em um novo ponto de circulação gratuita de literatura. A proposta é simples: qualquer pessoa pode retirar um exemplar para ler em casa e, se desejar, pode deixar outro livro em bom estado para que a corrente continue.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre o projeto criado pela jornalista Francine Moreno e o Instituto Noronha, fundado pelo advogado, escritor, professor e jornalista Durval de Noronha Goyos Jr.. A nova estante reúne obras de diferentes gêneros e inclui clássicos da literatura brasileira, como "Dom Casmurro" e "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, entre outros.

Para Francine Moreno, a parceria representa uma oportunidade de ampliar o alcance da iniciativa. “Juntos, poderemos ampliar significativamente o acesso à literatura em diferentes regiões, levando livros a crianças, jovens, adultos e idosos que muitas vezes não têm essa oportunidade”, afirma.

Durval de Noronha Goyos Jr. destaca o papel da leitura como instrumento de transformação social. “Ao unir esforços, damos um passo concreto para democratizar o conhecimento e fortalecer a cultura em nossa cidade. Tenho muito orgulho em apoiar projetos como este”, afirma.

Cinco mil livros distribuídos

O Espalhando Histórias nasceu em janeiro de 2023, inspirado em ações semelhantes desenvolvidas no Brasil e em outros países. A ideia surgiu quando Francine começou a deixar livros em locais públicos e privados para que fossem encontrados por novos leitores.

Desde então, mais de cinco mil exemplares já foram distribuídos gratuitamente em diferentes pontos de Rio Preto, incluindo praças, pontos de ônibus, clínicas, supermercados, lojas e eventos culturais.

“Nos 14 anos que trabalhei no Diário da Região, ganhei diversos livros. Muitas obras eu li e guardo com muito carinho no meu escritório, principalmente aquelas com dedicatórias de amigos e escritores de Rio Preto e região. No entanto, outros livros estavam empoeirados na minha estante. Então, decidi compartilhar com outras pessoas por meio desse projeto que surge para incentivar a leitura”, afirma a jornalista.

Os exemplares distribuídos abrangem gêneros variados, como literatura clássica, romance, poesia, autobiografia, literatura infantil, filosofia, espiritualidade e autoajuda. O acervo reúne desde obras amplamente conhecidas até títulos raros, incluindo autores locais, nacionais e estrangeiros.

Para manter o projeto em funcionamento e ampliar sua atuação, a idealizadora conta com doações de livros e contribuições financeiras destinadas à aquisição de novos exemplares.

“Comecei com os livros da minha própria estante. Mas, para que o projeto continue crescendo e chegue a mais pessoas, preciso da colaboração de quem acredita no poder transformador da leitura”, afirma.