Projeto Afoxé leva música, dança e ancestralidade para crianças e jovens de Rio Preto

O Projeto Afoxé realiza nesta quarta-feira, às 14h, uma programação gratuita no Projeto Aquário, em Rio Preto, com apresentações de música, dança e oficinas de capoeira e percussão. Contemplada pela Lei Nelson Seixas 2025, a iniciativa busca aproximar crianças, adolescentes e o público em geral das manifestações afro-brasileiras por meio da arte e da educação.

Idealizado pela cantora e produtora cultural Késsia Dias do Nascimento, o projeto nasceu do desejo de ampliar o contato das novas gerações com tradições de matriz africana. A programação reúne banda ao vivo, corpo de dança e atividades formativas que unem conhecimento, diversão e valorização da cultura negra. “A cultura negra sempre esteve presente na minha trajetória artística e nos projetos que desenvolvo. Depois de realizar um trabalho voltado ao ijexá para o público adulto, senti o desejo de apresentar essa riqueza cultural também para as crianças, que muitas vezes têm pouco contato com essas tradições. Assim nasceu o Projeto Afoxé, unindo música, dança, capoeira e percussão”, explica Késsia.

As apresentações contam com uma banda formada por Késsia Dias nos vocais, Heitor Silva na bateria, Gabriel Freire na percussão, Esdras Nunes nos teclados, Vitor Lima na guitarra e Paulo Sérgio no contrabaixo. O corpo de dança é composto pelas artistas Regiane Vitorasso, Kamila Dias e Rayane Cicilio. As oficinas de capoeira e percussão são conduzidas pela arte-educadora e capoeirista Fabricia Pereira.

Segundo a idealizadora, o formato das atividades varia de acordo com o espaço. “No Mercadão Municipal, a ação teve um formato mais voltado ao show musical. Já nas escolas e instituições sociais, a programação foi ampliada, integrando apresentações musicais, dança, capoeira, percussão e momentos de interação com as crianças, criando uma experiência participativa que aproxima o público da cultura afro-brasileira de maneira leve e envolvente”, afirma.

Além do caráter artístico, o Projeto Afoxé também busca fortalecer a identidade cultural e contribuir para a educação antirracista. Para Késsia, levar essas experiências ao público infantil é uma forma de preservar e valorizar a história afro-brasileira. “Nossa expectativa é aproximar as crianças da cultura afro-brasileira de forma afetiva e participativa, despertando curiosidade, respeito e orgulho pelas nossas raízes.”, destaca.

Esta é a primeira edição do Projeto Afoxé. A iniciativa já passou pelo Mercadão Municipal, pelo Projeto Viva e pela EM Amália Senir Lisboa Pontes. De acordo com Késsia, a recepção do público já inspira novos planos para ampliar a proposta. “A excelente recepção das apresentações, o envolvimento do público e a procura por novas ações mostram que existe um grande interesse por esse tipo de iniciativa. Por isso, já estamos estudando formas de ampliar e dar continuidade ao projeto, levando essa vivência para mais escolas, instituições e municípios da região”, completa.

O evento é gratuito e aberto ao público.

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