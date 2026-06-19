Projeto abre inscrições para oficinas gratuitas de bonecas de pano em Catanduva

A tradição das bonecas de pano, presente na cultura popular brasileira há gerações, será o ponto de partida para uma iniciativa que busca ir além do artesanato. Estão abertas as inscrições para o projeto "Bonecas que abraçam", em Catanduva, que une arte, inclusão social e desenvolvimento humano por meio de oficinas gratuitas voltadas a crianças a partir de 9 anos, jovens e adultos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social ou que convivem com comorbidades e necessidades especiais.

Os interessados podem se inscrever a partir da quarta-feira, 22 de junho, na sede do projeto, na rua Blumenau, 66, bairro Vertoni, em Catanduva. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (17) 99779-9115 e pelo site www.bonecasqueabracam.com.

A proposta é oferecer um espaço de aprendizado e convivência, utilizando a confecção de bonecas como ferramenta de acolhimento, fortalecimento da autoestima e construção de vínculos comunitários.

Segundo a coordenadora do projeto, Rosangela Cristina de Toledo Menezes, a iniciativa pretende valorizar a cultura popular ao mesmo tempo em que promove a troca de experiências entre os participantes. “Mais do que apenas ensinar um ofício, a iniciativa busca criar um espaço de troca de saberes, em que os participantes têm a oportunidade de compartilhar suas histórias, vivências e identidades culturais, enriquecendo o processo criativo e fortalecendo os laços comunitários”, justifica Rosangela.

Serão realizadas 12 oficinas gratuitas distribuídas em 24 encontros, com atividades duas vezes por semana e duração de quatro horas cada. Cada oficina contará com 15 vagas. Os encontros ocorrerão às quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h, entre 1º de julho e 24 de setembro, na rua Blumenau, 66, bairro Vertoni, em Catanduva.

As atividades serão conduzidas por três costureiras que atuarão como mentoras, orientando os participantes no desenvolvimento das peças e no aperfeiçoamento de técnicas artesanais. Além dos aspectos técnicos, elas também acompanharão o processo criativo, estimulando a expressão individual e a confiança dos participantes.

Ao final do projeto, a expectativa é produzir cerca de 100 bonecas. As peças serão apresentadas ao público em uma exposição na Estação Cultura, de 26 a 30 de setembro, das 9h às 16h. A mostra reunirá os trabalhos desenvolvidos durante as oficinas e permitirá que a comunidade conheça os resultados da iniciativa.

Depois da exposição, as bonecas serão doadas ao Hospital do Amor, em Barretos, ampliando o alcance social do projeto e levando acolhimento a pacientes atendidos pela instituição.

O projeto "Bonecas que abraçam" é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, via ProAC ICMS, com patrocínio da Poty Cia. de Bebidas.