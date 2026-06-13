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CULTURA

Programa Música do Mundo celebra carreira artística do argelino Khaled

Músico levou ritmo tradicional da Argélia ao topo das parada

por Agência Brasil
Publicado em 13/06/2026 às 11:02Atualizado em 13/06/2026 às 12:10
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Programa Música do Mundo celebra carreira artística do argelino Khaled (Agência Brasil)
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Programa Música do Mundo celebra carreira artística do argelino Khaled (Agência Brasil)
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O programa Música do Mundo desta semana faz uma homenagem ao cantor e compositor argelino Khaled, que alcançou o topo das paradas musicais em países da Europa e até no Brasil, nas décadas de 1990 e 2000, com letras em árabe.

A atração, com produção e apresentação de Jussara Mendonça, vai ao ar pela Rádio Nacional neste domingo (14), às 22h, e na Rádio MEC na madrugada de quinta (18) para sexta-feira (19), à meia-noite.

Khaled Hadj Ibrahim é considerado o cantor argelino de maior sucesso na história e carrega o título de "Rei do Raï", gênero musical tradicional de seu país que ele modernizou e popularizou globalmente, com letras sobre amor e liberdade.

No álbum Sahra, destaque desta edição do Música do Mundo, está um dos maiores sucessos do artista, Aïcha, que alcançou o primeiro lugar das paradas na França e na Bélgica no ano do lançamento, 1996.

A música estourou em sua versão bilíngue, em francês e árabe, e abriu portas para o artista em todo o mundo. No Brasil, Khaled alcançou um grande sucesso entre 1999 e 2001, quando a canção El Arbi foi tema da novela Vila Madalena, da TV Globo.

Sobre o Música do Mundo

Uma jornada musical sem igual, o Música do Mundo vai te levar a uma viagem por expressões musicais dos quatro cantos do planeta, explorando os ritmos, melodias e culturas que fazem nosso mundo tão diverso e fascinante, sempre trazendo a história, os compositores, discos e álbuns representativos de cada país.

Serviço

Música do Mundo - Álbum Sahra, de Khaled - Domingo, dia 14/6, às 22h na Rádio Nacional, e na madrugada de quinta (18/6), para sexta (19/6), à meia-noite, na Rádio MEC.