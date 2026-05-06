Pocah vem a Rio Preto como atração principal da Parada da Diversidade

A cantora Pocah foi confirmada como atração principal da oitava edição da Parada da Diversidade de Rio Preto, que acontece no dia 11 de outubro, no Lago 1 da Represa Municipal. O evento é aberto ao público e promete reunir milhares de pessoas em um ato de celebração, visibilidade e defesa dos direitos da população LGBTQIA+.

O produtor do evento, Carlos Ricceli, destacou a importância da conquista e a evolução da estrutura ao longo dos anos. “É o meu oitavo ano à frente do evento, e a gente saiu de um simples palco, de estruturas menores, para conseguir hoje uma produção de nível nacional. Trazer uma atração como a Pocah representa um marco histórico para a Parada de Rio Preto”, afirmou.

Ricceli também ressaltou o impacto da atração para a cidade e para a comunidade LGBTQIA+. “É uma conquista muito importante, excelente para a cidade e para a comunidade LGBT, que tem muito a comemorar com isso”, disse.

A Parada da Diversidade é considerada uma das maiores do interior paulista e, em 2026, reforça seu papel como espaço de mobilização social, além de impulsionar o turismo e a economia local.

A programação contará com atrações artísticas e ações de cidadania ao longo do fim de semana. Entre os nomes confirmados estão Mady Beeong, participante da “Corrida das Blogueiras”, o influenciador Luan Ferreira e o elenco drag da casa Blue Space, com performances de Danny Cowt, Lysa Bombom e Antara Gold.

Além dos shows, a Parada também terá iniciativas sociais, como atendimento da OAB Diversidade, com orientação jurídica gratuita, incluindo retificação de nome e gênero para pessoas trans e suporte em casos de discriminação.

Ricceli finalizou destacando o caráter histórico do evento. “Vai ser um evento histórico para a cidade.”

A edição de 2026 é organizada pelo Coletivo Mais Orgulho Rio Preto, com produção de Carlos Ricceli, responsável pelo fortalecimento do evento ao longo dos anos.