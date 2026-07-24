Plaza Shopping recebe evento gratuito de Passinho Disco Flashback neste fim de semana

O Plaza Shopping promove, neste sábado, 25, e domingo, 26, uma programação gratuita dedicada ao Passinho Disco Flashback. Das 16h às 18h, a Praça de Eventos, no Piso Brasilusa, recebe apresentações e uma oficina aberta ao público, reunindo música, dança e lazer para todas as idades.

A atividade será conduzida pela professora Ediceia Bardella Lippa, que atua na modalidade há dez anos e desenvolve projetos voltados à melhor idade. A trilha sonora ficará por conta do DJ Fernando Aguilar, responsável pela seleção musical durante os dois dias de evento.

A dança do passinho tem conquistado espaço em clubes, parques, centros culturais e shoppings de diversas cidades brasileiras. Com coreografias acessíveis e participativas, o estilo reúne diferentes gerações e incentiva a convivência por meio da música.

"A proposta é proporcionar experiências que aproximem as pessoas e transformem o shopping em um espaço de convivência, cultura e entretenimento. O sucesso desse movimento em grandes centros mostra que a dança tem o poder de reunir famílias, amigos e diferentes gerações em momentos de alegria. Queremos que a Praça de Eventos esteja cheia de energia, com todos participando e se divertindo", destaca Eliana Ribeiro, gerente de Marketing do Plaza Shopping.

Para Ediceia, o evento é um convite para que qualquer pessoa experimente a dança. "A dança acolhe qualquer pessoa. Não importa a idade nem se nunca dançou antes. O importante é chegar, entrar no ritmo e sentir a alegria que a música proporciona. Tenho certeza de que quem participar vai sair com vontade de voltar. Afinal, como sempre digo: a vida é um flash", afirma.

A participação é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia. Basta comparecer à Praça de Eventos, no Piso Brasilusa, durante os dois dias de programação.