Shopping de Rio Preto recebe apresentação da banda Danza na Sexta Musical

O Plaza Shopping promove nesta sexta-feira, 29, mais uma edição da Sexta Musical, projeto que transforma a praça de alimentação do centro de compras em ponto de encontro para música ao vivo, lazer e convivência. A atração da vez será a banda Danza, que sobe ao palco do Piso Romeu Strazzi, a partir das 19h, com um repertório recheado de sucessos nacionais e internacionais que atravessaram diferentes gerações.

Conhecida pela forte presença de palco e pelo clima interativo dos shows, a Danza aposta em uma apresentação marcada por nostalgia, dança e energia, reunindo canções que dialogam com públicos de diferentes idades. A proposta da noite é transformar o espaço em uma experiência descontraída para quem busca entretenimento aliado à gastronomia e ao ambiente do shopping.

Segundo a gerente de marketing do Plaza Shopping, Eliana Ribeiro, a iniciativa vem ganhando espaço na programação do empreendimento ao apostar em atrações diversificadas. “A Sexta Musical foi criada para proporcionar experiências agradáveis ao público, reunindo boa música, gastronomia e momentos de descontração. A cada edição buscamos atrações que tenham conexão com diferentes públicos”, destaca.

A expectativa também é alta entre os integrantes da banda. Para Gustavo Henrique Bolzan, o público pode esperar um repertório voltado à memória afetiva e à celebração da música. “O público pode esperar muita nostalgia, dança e energia. Será um super show relembrando grandes momentos da música nacional e internacional. Estamos preparando tudo com muito carinho”, afirma. O evento é gratuito e aberto ao público.