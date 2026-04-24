Shopping recebe exposição 'Retrato: Cartografia do Instante'

O Plaza Avenida Shopping recebe até o dia 3 de maio, a exposição “Retrato: Cartografia do Instante”. Com curadoria de Thaís de Freitas, a mostra reúne obras de Cristiana de Freitas, Maira Coelho, Bruno Algavre, Lenon Volpini e Uiliam José, apresentando ao público diferentes abordagens do retrato na arte contemporânea.

A exposição está em cartaz no Espaço Plaza Cultural, localizado no Piso Romeu Strazzi (2º andar), com entrada gratuita.

A mostra se destaca pela diversidade de linguagens e pesquisas artísticas. As obras transitam entre pintura, colagem, vídeo, instalação e gravura, evidenciando como o retrato pode ser explorado de forma criativa, sensível e atual.

Entre os destaques, estão as pinturas de Cristiana de Freitas, que traduzem expressões e emoções por meio das cores e do gesto. Já Maira Coelho apresenta retratos construídos a partir de recortes de papel em camadas, criando composições delicadas e ricas em detalhes. Bruno Algavre, por sua vez, transforma pequenos movimentos do cotidiano em imagens, enquanto Lenon Volpini trabalha com colagens de forte apelo gráfico. Uiliam José completa a mostra com autorretratos que combinam símbolos e referências pessoais em diferentes técnicas.

Para Eliana Ribeiro gerente de marketing do Plaza Shopping, a iniciativa reforça o compromisso do empreendimento com a cultura. “Nosso objetivo é integrar a programação cultural ao dia a dia do shopping, sem criar barreiras. Essa exposição funciona bem nesse contexto”, afirma.

A curadora Thaís de Freitas destaca que a proposta é ampliar o olhar sobre o retrato. “A ideia é mostrar que o retrato não precisa ser apenas uma representação fiel, mas também uma forma de registrar momentos, sensações e experiências”, explica.

A exposição “Retrato: Cartografia do Instante” conta ainda com um catálogo virtual, acessível por meio de QR Code disponível no espaço, e pode ser visitada até o dia 3 de maio.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura